Langeveld zet na Parijs-Tours punt achter wielercarrière: 'Omloop grootste zege'

Nog één koers te gaan en dan is het gedaan met de wielercarrière van Sebastian Langeveld. Na zeventien seizoenen in het profpeloton rondgereden te hebben, stopt hij er zondag na Parijs-Tours mee.

Als de 37-jarige Langeveld de streep in Tours gepasseerd is, zit zijn lange carrière er dus op en zal hij in dienst treden van zijn ploeg EF Education-EasyPost. "Volgend jaar zullen onze renners luisteren naar elk woord dat hij tegen hen roept via de radio, omdat hij tot zijn laatste race een rolmodel voor hen is geweest", valt te lezen in een verklaring van de ploeg.

Winnaar Omloop

De grootste zege in zijn loopbaan boekte Langeveld in 2011, toen hij Omloop Het Nieuwsblad won. Daarnaast stond hij op het podium van de kasseienklassieker Parijs-Roubaix (derde in 2017) en werd hij vijfde in de Ronde van Vlaanderen (2011).

Liefst tien keer stond Langeveld op de startlijst van het WK en zes keer deed hij mee aan de Tour de France. In 2014 werd Langeveld Nederlands kampioen op de weg.