'Intimideren en pestgedrag'; Atletiekunie herkent zich deels in misstanden

De Nederlandse atletiekwereld is opgeschrikt door berichtgeving over misstanden in de sport. De Atletiekunie laat weten zich deels te herkennen in de beschreven cultuur van intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en kleineren.

In een artikel van NRC en Trouw wordt beschreven hoe de topsportcultuur binnen het Nederlandse atletiek onder leiding van technisch directeur Ad Roskam en de vorige week gestopte hoofdcoach Charles van Commenée de afgelopen jaren verslechterde. "Omgangsvormen verhardden, ethische grenzen zijn overschreden en de sociale veiligheid nam af", valt er te lezen.

Prestatiezucht ligt volgens NRC en Trouw ten grondslag aan de misstanden. Zo zou Van Commenée schildklierhormoon aan zijn atleten hebben aangeboden, schold hij atleten uit en intimideerde hij collega's.

Van Commenée: 'Stuk wemelt van feitelijke onjuistheden'

Charles van Commenée reageert tegenover de NOS op de beschuldigingen. "Het stuk wemelt van de feitelijke onjuistheden en onvolledigheden. Tegen framing is geen kruid gewassen in het huidige tijdsgewricht. Het is op dit moment dan ook zinloos zelf te proberen het gecreëerde beeld te corrigeren."

Verder wil hij niet reageren.