Forse stijging klachten over F-35 bij Volkel: 'Zelfs bellen lukt niet meer'

Sinds het nieuwe gevechtstoestel F-35 vanaf vliegbasis Volkel vliegt, wordt er vaker geklaagd over geluidsoverlast. Dat blijkt uit de klachtencijfers die Omroep Brabant heeft opgevraagd. De straaljager maakt meer geluid dan het vorige toestel van de luchtmacht, de F-16.

Eind juni kwamen de eerste F-35's aan op de vliegbasis. Vanaf juli begonnen ze met vliegen. Behalve op Volkel, staan er ook al toestellen in Leeuwarden.

"Zojuist grepen we naar ons hoofd om de oren dicht te drukken, want het lawaai is echt enorm. Dit grijpt ons naar de keel", meldt een klager.

"De F-35 maakt meer geluid. Dat weten we en dat zien we nu dus ook terug in het aantal klachten", zegt een woordvoerder van de vliegbasis.

Trommelvlies beschadigd

Al voordat de toestellen in Volkel kwamen waren er zorgen. Op de ochtend van de aankomst was er nog een demonstratie van mensen die bang waren voor geluidsoverlast en impact op het klimaat.

In de maanden juli, augustus en september kreeg de vliegbasis Volkel twee keer zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna allemaal gaan ze over te veel geluid. Er zijn volgens Omroep Brabant ook mensen die meer dan één klacht indienden. Maar ook los van hen is het aantal klachten enorm gegroeid.

Vooral vanuit Veghel, Uden, Mill en Odiliapeel komen veel klachten. "Ik stond voor mijn voordeur de boodschappen binnen te halen en toen kwam er zo'n scheurijzer zeer laag over ons heen, waardoor mijn trommelvlies is beschadigd", schrijft iemand uit Veghel aan Defensie.

Vergaderingen stoppen

"Vandaag is weer zo'n voorbeeld dat ik mijn werk vanuit huis niet kan doen", zeg iemand uit Uden. "Ramen zitten dicht, m'n huis is goed geïsoleerd. Maar er zijn continue geluiden van vliegtuigen vanuit de vliegbasis Volkel. Ik moet mijn vergaderingen stoppen omdat ik mensen niet kan horen en zij mij niet kunnen verstaan."

De basis voert elk half jaar een gesprek met belanghebbenden, onder wie omwonenden, over de klachten. En als er bijvoorbeeld veel klachten binnenkomen over een bepaalde vliegbeweging, kan het zijn dat routes worden aangepast, zegt de woordvoerder. Ook als er uitvaarten zijn in Volkel, en de vliegbasis weet dat, wordt daar rekening mee gehouden.

Een minuut lang herrie

Iemand uit Grave zegt voor het eerst een klacht te hebben ingediend bij de vliegbasis. "Voorheen vond ik het indrukwekkend als de straaljagers overkomen. Ze maken alleen nu veel meer lawaai. Ik moet zelfs mijn online vergadering pauzeren. Het duurt ongeveer een minuut, die oorverdovende herrie, waardoor ieder gesprek stokt."

Nu zijn er nog zeven F-35's gestationeerd op vliegbasis Volkel. Dat worden er in de loop van het jaar tien en in 2024 moeten het er dertig zijn.

In Friesland, waar al langer wordt gevlogen met de nieuwe gevechtsvliegtuigen, loopt een proef hoe defensie de geluidsoverlast kan beperken.