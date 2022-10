Van Vleuten helpt Cubaanse ploeggenote Sierra aan zege in openingsrit Romandië

Vooraf temperde Van Vleuten de verwachtingen. Naar eigen zeggen had ze na haar onverwachte zege in Wollongong vooral gezellige koffie- en taartritjes gemaakt.

De driedaagse Ronde van Romandië voor vrouwen staat voor het eerst op de internationale kalender en vormt meteen de afsluiting van de Womens WorldTour. Voor Annemiek van Vleuten was het de eerste kans om haar regenboogtrui te tonen in het peloton.

Toch liet Van Vleuten zich in de finale veelvuldig zien, maar vooral om gaten te dichten voor haar rappe ploeggenoot Sierra. En dat was nodig, want in de laatste 50 kilometer werd er slag om slinger gedemarreerd en niet door de minsten.

Demarrage na demarrage

Demi Vollering, woonachtig in Zwitserland, stak op een kilometer of vijftig de lont in het kruitvat op een klim van ruim drie kilometer en even later deed ze dat weer op een bergje van twee kilometer.

Ook Marlen Reusser, Floortje Mackaij, Ellen van Dijk, Cecilie Uttrup Ludwig en Liane Lippert probeerden het meerdere keren, maar niemand kwam echt weg. Van Vleuten zelf reed in de laatste twee kilometer nog een aanval van Ane Santesteban, Ashleigh Moolman, Juliette Labous, Soraya Paladin en Victorie Guilman dicht, waarna een sprint onvermijdelijk werd.

Mackaij trok de sprint aan voor Lippert, maar werd met gemak overvleugeld door Sierra. Vollering, die het WK in rook zag opgaan door een coronabesmetting, sprintte nog naar plek drie.