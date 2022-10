Nieuw systeem om extreme huurverhoging vrije sector tegen te gaan

Huurders in de vrije sector worden in 2023 beter beschermd tegen extreme huurverhogingen. Verhuurders mogen dan de huur niet meer baseren op de inflatie, de algehele stijging van de prijzen in Nederland. Die inflatie is zo hoog dat het kabinet bang is dat huurders in de vrije sector in grote problemen komen.

"Wij willen niet dat mensen op straat komen te staan of dat ze door te hoge woonlasten nauwelijks nog kunnen rondkomen", zegt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die met een aanpassing van de Wet maximering huurprijsverhoging komt.

De huurprijs in de vrije sector moet in 2023 worden gebaseerd op de loonontwikkeling. "De huidige wet houdt onvoldoende rekening met tijden van hoge inflatie. Vandaar deze nieuwe systematiek om huurders beter te beschermen", aldus De Jonge.

In april kondigde de minister al aan dat hij wil voorkomen dat huurders volgend jaar geconfronteerd zouden worden met een zeer hoge huurstijging. Op dat moment waren onder meer door de oorlog in Oekraïne de prijzen al fors aan het stijgen en die trend is doorgegaan. In september steeg de inflatie zelfs naar 17,1 procent, een recordhoogte sinds de Tweede Wereldoorlog.

Plus 1 procent

De nieuwe wet betekent dat huurders in de vrije sector in 2022 rekening moeten houden met een huurverhoging van maximaal 3,3 procent; dat is 2,3 procent inflatie plus 1 procent.

In 2023 gaat het nieuwe systeem in; dan moet een huurder rekening houden met de verhoging op basis van de loonontwikkeling plus 1 procent. Die toevoeging van 1 procent staat nu ook al in de wet.

In december maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend wat die loonontwikkeling precies wordt.

Het aan banden leggen van te hoge huurverhogingen in de vrije sector geldt voor woningen vanaf 763,00 euro per maand. Het gaat volgens het ministerie om 648.000 woningen.