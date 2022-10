Wetzels gekozen tot partijvoorzitter VVD: 'Gevoelige tik op vingers voor partijtop'

Eric Wetzels is de nieuwe voorzitter van de VVD. Hij won de verkiezing binnen de partij met ruime cijfers van zijn tegenkandidaat, de door het partijbestuur gesteunde Onno Hoes. Die nam het voorzitterschap al enige tijd waar, sinds de vorige voorzitter Christianne van der Wal het kabinet inging om minister voor Natuur en Stikstof te worden. Van de ongeveer 25.000 leden bracht 44 procent zijn stem uit. Wetzels kreeg 68 procent van de stemmen, Hoes 32 procent. Wetzels is de eerste partijvoorzitter die niet door het bestuur is aangedragen sinds de partij in 2003 met de voorzittersverkiezing begon. Bestuurservaring binnen de partij heeft Wetzels al wel: de ondernemer in kunststoffen was voor het aantreden van Van der Wal in 2017 al een tijdje interim-voorzitter.

Politiek verslaggever Wilma Borgman: "Dat de 'tegenkandidaat' is gekozen zegt veel over de onrust in de VVD-gelederen. Het is ook pijnlijk voor Hoes. Doorgaans volgen VVD-leden de voordracht van het partijbestuur. Dat Wetzels is gekozen is een gevoelige tik op de vingers voor de Haagse partijtop. Het maakt duidelijk dat de leden meer zeggenschap willen en dat ze genoeg hebben van de regie uit Den Haag."