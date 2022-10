Mallorca-verdachte Sanil B. houdt vol: 'Ik heb Carlo nooit gezien'

Een van de verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca vorig jaar zomer blijft erbij dat hij niet betrokken was bij het in elkaar slaan van het slachtoffer Carlo Heuvelman. "Ik heb hem nooit gezien", zei Sanil B. in de rechtbank in Lelystad. "Ik heb hem nooit op de grond zien liggen. Dat weet ik heel zeker."

Wie de schoppen aan Carlo dan wel heeft uitgedeeld, weet B. niet. "Als ik wel wist wie het had gedaan, had ik dat ook verteld."

B. staat met twee anderen terecht voor doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. De 27-jarige Heuvelman stierf enkele dagen na de mishandeling in het ziekenhuis. Nog zes andere vrienden uit de groep rond B. staan terecht, voor andere gewelddadigheden die nacht.

Gebeden om meer beelden

De rechters liepen met B. de avond door die uitmondde in de mishandeling van Heuvelman. B. verklaarde meermaals dat hij er niet veel meer van weet. "Ik weet niet waarom ik me sommige dingen wel kan herinneren en andere dingen niet."

Hij erkende wel dat sommige herinneringen, zoals het schoppen van een ander slachtoffer op de grond, bovenkwamen na het zien van filmpjes van ooggetuigen.

Van de mishandeling van Heuvelman zijn geen beelden opgedoken. Dat vindt B. spijtig. "Alles wat ik heb gedaan, staat op beeld. En wat ik niet heb gedaan, staat niet op beeld. Ik heb gebeden dat er meer beelden kwamen."

Betrokken bij eerdere vechtpartijen

B. had naar eigen zeggen niets gedronken die avond. Hij zat met een deel van de vriendengroep in een café toen ze door anderen uit de groep werden gealarmeerd. Die zaten elders aan de boulevard in een kroeg, De Zaak, waar ze niet weg konden omdat ze buiten werden opgewacht door andere Nederlanders. B. en zijn vrienden gingen erheen "ter ondersteuning".

Bij De Zaak liep het snel uit de hand, waarbij B. erkent dat hij heeft geslagen. Hij kreeg naar eigen zeggen zelf ook klappen. Nadat de mede-eigenaar van de kroeg tegen de jongens zei dat ze ermee moesten ophouden, gingen ze weg.

B. verklaart dat hij dat deed, maar vervolgens terugging omdat iemand iets riep. Hij ging opnieuw vechten. Hij deelde klappen uit en geeft schoorvoetend toe dat camerabeelden tonen dat hij een van de slachtoffers twee keer tegen zijn hoofd schopt, terwijl hij die heeft neergeslagen. "Mijn herinneringen zeggen dat ik het niet heb gedaan, maar op de beelden lijkt het van wel."

Na deze twee vechtpartijen ging B. met zijn vrienden terug naar de kroeg waar hij de avond begon, een paar honderd meter verderop. Daar, op de boulevard voor de Bier-Express, ontstond de derde vechtpartij, die Heuvelman fataal werd.

B. zegt dat hij geen verklaring heeft waardoor hij in de gevechten is beland. "Ik ben helemaal geen vechter, ik heb buiten deze incidenten nooit gevochten."

Dna-onderzoek

In de ochtend verhoorden de rechters twee dna-deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en van een laboratorium uit Leiden. Onderzoekers van het NFI hadden een dna-spoor van Carlo Heuvelman op de schoen van B. gevonden, maar bij een tweede onderzoek in Leiden, op verzoek van de verdediging, werd dat spoor niet aangetroffen.

De betrokken onderzoekers zochten de verklaring in het gebruik van verschillende software voor het dna-onderzoek en de kleine hoeveelheid dna waarmee kon worden gewerkt. De Leidse onderzoeker bestreed de NFI-resultaten niet.

Blowen en meineed

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak begon dinsdag. Op de eerste dag van het proces deed een van de drie rechters een oproep aan de verdachten om te verklaren over de vechtpartij met Heuvelman. "Wees een vent en vertel wat er is gebeurd", zei hij tegen de verdachten. Anders zal hun geweten de rest van hun leven blijven knagen, waarschuwde de rechter.

Twee verdachten zijn afgelopen week opnieuw vastgezet. Mees T. had een joint gerookt en had zich daarmee niet aan de voorwaarden gehouden van de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. En Martijn T. zou, als getuige in de zaak, hebben gelogen tegen de rechter en dus meineed hebben gepleegd.