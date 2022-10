Nederland verscherpt reisadvies voor Iran: rood reisadvies voor het hele land

De Nederlandse regering scherpt het reisadvies voor Iran aan. Voor het hele land geldt vanaf vanmiddag een zogeheten rood reisadvies, wat betekent dat reizen overal wordt afgeraden.

Na de dood van een 22-jarige vrouw zijn in het land protesten uitgebroken. Mahsa Amini werd gearresteerd door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Volgens ooggetuigen is zij na haar arrestatie mishandeld en op het politiebureau stortte ze vervolgens in elkaar. Na drie dagen in coma te hebben gelegen overleed ze.

'Politie treedt hard op'

"De reden dat we het reisadvies nu aanpassen is dat er demonstraties voorkomen waarbij sprake is van geweld", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"De politie treedt hard op en er is sprake van willekeur. Mensen die in de buurt van de demonstraties komen, lopen het risico aangehouden te worden en dat geldt ook voor buitenlanders die in het land verblijven."

Nederlanders die nog in Iran zitten wordt aangeraden het land te verlaten. Omdat er nog altijd vluchten gaan kunnen zij op eigen gelegenheid terugreizen naar Nederland.

Mensen die om wat voor reden dan ook in het land willen blijven wordt aangeraden zich te laten registreren bij de Nederlandse ambassade.