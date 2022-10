Vrouwelijke kickboksers kunnen shinen bij Glory, met een gouden discobal

Tiffany van Soest - ANP

Vlak voordat Hari en Alistair Overeem de ring betreden voor het laatste gevecht van de avond, mogen Van Soest en Moussaddak voor tienduizenden toeschouwers en miljoenen tv-kijkers om de wereldtitel in hun klasse vechten. "Dit is echt huge", vindt de 33-jarige Van Soest. "Als kind was ik al een groot kickboksfan en keek ik naar de gevechten van Badr, Alistair en al die anderen. Dat ik nu de spotlights met hen mag delen is een enorme eer. Ik ga er heel erg van genieten, want hier heb ik mijn hele leven voor getraind." Lange weg Vrouwen die kickboksen zijn verre van nieuw bij Glory. De bond had in het verleden regelmatig vrouwelijke vechters op het programma staan, maar nog nooit zo prominent als zaterdagavond. In het grootste evenement van het jaar, nota bene. Van Soest is al jarenlang het vrouwelijke boegbeeld. Ze is titelhouder in het superbantamgewicht, de enige gewichtsklasse voor vrouwen die Glory heeft. "Ik doe al elf jaar aan deze sport en het was een lange weg om als vrouw zo ver te komen", zegt Van Soest. "Dit co-mainevent is een mooie nieuwe stap en ik hoop de weg voor andere vrouwen en meisjes nog verder te plaveien."

Sarah Moussaddak (links) en Tiffany van Soest (rechts) tijdens de weigh in en de staredown - ANP

Dat Glory Van Soest en Moussaddak zo'n groot podium biedt, hebben die twee vrouwen zelf afgedwongen. Dat vertelt Robbie Timmers, die namens Glory verantwoordelijk is voor de programmering van de gevechten. "Vooral Tiffany heeft echt een unieke stijl. Ze vecht heel spectaculair en laat zien dat ze alle facetten van het kickboksen beheerst", aldus Timmers. Steeds populairder Glory merkt onder meer via sociale media dat er steeds meer vraag is naar duels van vrouwen. "Eigenlijk bepaalt ons publiek welke wedstrijden wij organiseren", legt Timmers uit. "We zien dat Van Soest steeds populairder wordt en dan is het logisch dat we haar partij uitroepen tot co-mainevent."

