Bol bij laatste drie kandidaten titel Europese Atlete van het Jaar

Femke Bol behoort tot de drie kanshebbers voor de prijs van Europees Atlete van het Jaar, zo heeft de Europese atletiekbond European Athletics bekendgemaakt. Naast de drievoudig Europees kampioene zijn ook de Belgische zevenkampster Nafissatou Thiam en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich genomineerd.

European Athletics kwam half september met een shortlist van tien namen, waarna publiek, aangesloten federaties, media en experts een stem konden uitbrengen.

Unieke drieklapper

De 22-jarige Bol werd in augustus in München Europees kampioene op de 400 meter, de 400 meter horden én de 4x400 meter estafette, een unieke drieklapper. Een maand eerder was Bol op de WK in Eugene al goed geweest voor zilver op de 400 meter horden.