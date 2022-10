Extra maatregelen voor meer afschot edelherten Oostvaardersplassen

Het lukt Staatsbosbeheer niet om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar de afgesproken 500. De natuurorganisatie neemt de komende tijd maatregelen, in de hoop dat die bijdragen aan de vermindering van het aantal dieren in het natuurgebied.

Het aantal edelherten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen moet omlaag om dierenleed te voorkomen bij voedselschaarste. In het gebied mogen 1100 van die grote grazers overblijven. In praktijk bleek het vangen van de konikpaarden en heckrunderen weinig problemen op te leveren, maar edelherten laten zich bijna niet vangen.

Vorige winter was de doelstelling om 1400 herten te schieten. Die hoeveelheid is bij lange na niet gehaald: slechts 157 edelherten zijn gedood. De zachte winter maakte dat de herten actief en alert bleven. Bij onraad renden ze meteen weg. De periode waarin geschoten mocht worden was bovendien te kort om de doelstelling te kunnen halen, zegt Staatsbosbeheer.

Jagen in de bronsttijd

De organisatie neemt de komende tijd dus maatregelen om meer herten te kunnen afschieten. Sommige zijn al doorgevoerd, zoals het gebruik van lokvoer. Daardoor komen edelherten dichterbij, waardoor het makkelijker is om ze af te schieten. Ook zijn er schuilplaatsen voor schutters gecreëerd.

Staatsbosbeheer hoopt daarnaast dat de afschotperiode wordt verruimd. Die loopt 15 maart af, maar zou verlengd moeten worden tot 1 mei. In de maand april zijn de meeste dieren af te schieten, zo is de ervaring van Staatsbosbeheer.

Ook wil de natuurorganisatie tussen zonsondergang en zonsopkomst kunnen schieten. Verder wil Staatsbosbeheer ook in de bronsttijd aan het einde van de zomer kunnen jagen. Er zouden genoeg plekken zijn waar niet-bronstige edelherten zich ophouden. Voor het verruimen van de afschotperiode moet nog een vergunning worden verleend.

Veel verzet

Het dagelijks bestuur van de provincie schrijft heeft 250.000 euro extra ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de plannen. De provincie houdt ook rekening met extra uitgaven als gevolg van juridische procedures die aangespannen zullen worden. Tegen het beleid in de Oostvaardersplassen is veel verzet.

De natuurorganisatie heeft laten weten dat het in ieder geval de komende maanden niet lukt om het aantal edelherten terug te brengen tot 500. Mogelijk slaagt Staatsbosbeheer daar ook volgend jaar nog niet in. Overigens is niet duidelijk hoeveel edelherten er op dit moment precies in het gebied zijn.