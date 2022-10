Ook in Japan hebben vrouwelijke autocoureurs moeite om door te breken

"Steeds meer vrouwen stappen in de raceauto in Japan," zegt Anna Inotsume enthousiast. "Het wordt steeds populairder." Ze komt vers van de training af en klimt met gemak uit een witte bolide die volgeplakt is met de logo's van haar sponsoren. Inotsume is een van de weinige vrouwelijke professionele coureurs in Japan, waar het Formule 1-circus is neergestreken voor de achttiende race van het seizoen. Maar daar komt langzaam verandering in. Het aantal vrouwen in de motorsport is in het land van de rijzende zon de laatste jaren aanzienlijk gestegen. "Daar ben ik wel blij om," zegt ze lachend. Voor het eerst sinds 2019 weer in Japan Inotsume hoopt dat door meer grote evenementen in Japan meer vrouwen gaan racen. De grand prix op het circuit van Suzuka, die de afgelopen twee jaar vanwege corona niet doorging, is precies zo'n moment. "Het is een enorme boost voor de auto- en motorsport dat de aankomende race voor het eerst in jaren weer in Suzuka wordt gehouden." "Ook het feit dat de Japanse coureur Yuki Tsunoda meerijdt, zorgt ervoor dat er hier nog meer aandacht aan wordt besteed."

Grand Prix van Japan bij de NOS De Grand Prix van Japan begint zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen op NPO Radio 1 en via een audiostream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting met de analyse van Jan Lammers is vanaf 18.10 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Op de vraag of ze het jammer vindt dat niet Tsunoda, maar Max Verstappen de grootste kans heeft om te winnen, met Japanse techniek onder de motorkap, reageert ze blij maar ook een tikkeltje teleurgesteld. "Ik juich natuurlijk ook voor Verstappen." "Maar het was mooi geweest als er in grote letters Honda op zijn wagen had gestaan, Dat had voor heel Japan veel betekenis gehad, ook voor de nieuwe generatie vrouwelijke coureurs." Honda, dat de motoren voor Red Bull Racing verzorgde, trok zich vorig jaar terug uit de Formule 1. Maar speciaal voor de race in Suzuka prijkt het logo van de autoproducent wel weer prominent op de wagen van Verstappen. 'Ze nemen me vaak niet serieus' In de jaren vijftig werden al de eerste zogeheten 'ladies races' gehouden, waarbij vrouwen de auto's van mannen mochten lenen om een paar rondjes op het circuit te maken. Het was meteen duidelijk dat ze niet als echte atleten werden gezien. Toen de Amerikaanse journaliste Denise McCluggage in 1956 begon met racen, klom ze met dezelfde snelheid als haar auto naar de top in de autosport. Ze deed mee aan internationale evenementen over de hele wereld. Daarmee opende ze wereldwijd de deuren voor veel vrouwen. Desondanks houdt het imago aan dat de gemotoriseerde sporten alleen voor mannen zijn. Ook in Japan, merkt Inotsume op. "Ik word nog vaak onderschat op de baan; ze nemen me meestal niet serieus," zegt ze lichtelijk ontdaan. Maar haar gezicht kleurt meteen met een enorme glimlach: "Dus dan moet ik gewoon keihard winnen. En dat doe ik." Aan motivatie geen gebrek.

Anna Inotsume - NOS

Inmiddels rijden er vrouwen mee in de IndyCar en de NASCAR-series, op Le Mans in Frankrijk en in de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). In 2009 richtte de FIA een commissie op voor vrouwen in de autosport, en in 2013 begonnen ze met autosportpublicaties specifiek gericht op vrouwen. Toch zijn vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd, ook na de komst van de W Series in 2019. Vrijwel alle motorsporten worden gedomineerd door mannen en dat kan het moeilijk maken voor vrouwen om over de eerste drempel heen te komen en in een kart te klimmen. Toch is dat waar de meeste professionele coureurs beginnen met racen. Ook Inotsume moest een andere weg vinden naar de racebaan. "De meeste mensen die ik ken zijn begonnen met karten en groeien zo in de sport. Bij mij ging het wat anders. Mijn vader was een enorme fan van motorsporten. Hij heeft me beïnvloed", legt ze uit.

Quote Wij kunnen een ander soort sponsors aantrekken, die mannen helemaal niet kunnen krijgen. Anna Inotsume