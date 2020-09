Kort kijkje in nieuw tentenkamp Lesbos: 'Dit wordt humaner'

Het tijdelijke, nieuwe tentenkamp op Lesbos. - Nieuwsuur

Waar moeten de twaalfduizend mensen op Lesbos heen die bivakkeren in de berm van de hoofdweg? Het Griekse leger heeft in recordtempo een gloednieuw tentenkamp neergezet. De Europese pers kreeg een snelle rondleiding. Correspondent Europa Saskia Dekkers is voor Nieuwsuur op het eiland.

Het is tegen zessen en een grote groep cameramensen staat te dringen voor het hek. Na alle kritiek op de misstanden in kamp Moria willen de Griekse autoriteiten laten zien dat asielzoekers nu wel goed worden opgevangen. Daarom mag de Europese pers het tijdelijke kamp even filmen. Er is een snelle rondleiding georganiseerd. Heel kort en onder begeleiding van een strenge voorlichter van het ministerie van Migratie en Asielzaken. Journalisten mogen niet mee, die stellen misschien lastige vragen. Korte rondleiding Op een kale berg staan witte, schone tenten in strakke rijen opgesteld. "Ik ben onder de indruk van het hoge tempo waarmee het kamp is ingericht", vertelt een medewerker van UNHCR. "Wij zijn wel wat gewend, maar het Griekse leger heeft opvallend hard gewerkt." De rondleiding duurt twaalf minuten. Net genoeg om een rondje te lopen over het droge terrein. Het is moeilijk voor te stellen dat hier duizenden mensen zullen wonen. Hoe hun tenten er van binnen uitzien? "Dat mag niet worden gefilmd." Er worden alleen cijfers genoemd. Twee-en-veertig vierkante meter per tent. Plaats voor zes tot acht familieleden. Europa-correspondent Saskia Dekkers was vandaag bij het nieuwe tentenkamp:

Zo ziet het nieuwe tentenkamp op Lesbos eruit. - NOS