'Problemen met levering studieboeken voorbij', bedrijf belooft beterschap

Maar twee van de honderden studenten staken hun hand op, toen een docent vroeg wie zijn of haar boeken al binnen had.

Gisteren besteedde YouTube-programma BOOS aandacht aan de problemen met de levering van boeken en de gevolgen daarvan. Daarin overhandigde maker Tim Hofman een ludieke oorkonde aan een leidinggevende van het bedrijf: "een negatief bindend studieadvies voor het doen van jullie werk". Met de video verscheen het statement van het bedrijf.

NOSop3 sprak met veel studenten over de chaos. Rechtenstudente Femke zegt: "Bij ons staken maar twee van de honderden studenten hun hand op, toen een docent vroeg wie zijn of haar boeken al binnen had." En Aya vertelt: "Ik werd echt boos toen ik hoorde dat studenten uit mijn klas die later hadden besteld dan ik, hun boeken eerder kregen. Ik wachtte toen al 3, 4 weken."

Onder een TikTok-post van gedupeerde Imany meldden zich honderden anderen. Daar werd vooral ook geklaagd over de slechte bereikbaarheid van het bedrijf en het niet terugkrijgen van geld voor geannuleerde bestllingen. Ergens anders boeken bestellen, was daardoor voor veel studenten geen optie. "Ik ben een student, ik heb niet zomaar het geld om ergens anders boeken te bestellen."

Medestudenten en vrienden hielpen elkaar daarom uit de brand, zodat er toch gestudeerd kon worden. "Mijn vrienden maakten voor mij honderden foto's van bladzijdes uit hun boeken, waarmee ik dan weer aan de slag kon", zegt een student. Anderen kozen ervoor tweedehands boeken te kopen van een verouderde druk, hoewel dat eigenlijk werd afgeraden door docenten.