Ivan Wolffers was 'wereldkampioen prostaatkanker', maar na 20 jaar won de ziekte

Schrijver, hoogleraar en gezondheidsactivist Ivan Wolffers is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij had al bijna twintig jaar prostaatkanker. Vanochtend is hij, omringd door zijn naasten, gestorven, meldt zijn uitgeverij De Arbeiderspers.

Via Twitter lieten Wolffers en zijn echtgenote, de schrijfster Marion Bloem, de afgelopen dagen weten dat zijn overlijden niet lang meer op zich zou laten wachten. "De dagen zijn zo onbeschrijflijk mooi dat ik hoop dat het eeuwig zo voort zal gaan", schreef Marion Bloem dinsdag. "Maar de nachten wrijven ons onder de neus dat het einde onvermijdelijk nabij is."

Wolffers was in de jaren 70 een van de eersten die kritisch en toegankelijk schreven over artsen en de farmaceutische industrie. Hij moedigde zijn lezers aan zelf over hun gezondheid en hun kwalen na te denken.

Een kleine familie

Wolffers groeide op in Amersfoort, in "een kleine familie", zoals de titel luidt van zijn laatste boek, dat hij "in de wachtkamer van de dood" schreef. Zijn vader en opa waren Joden die over hun verleden zwegen. Pas toen Wolffers in 2006 met zijn zoon het Holocaustmonument in Berlijn bezocht, ontdekte hij dat bijna zeventig familieleden in de Tweede Wereldoorlog waren gedeporteerd en vermoord.

Wolffers was op de middelbare school 'lastig'. Hij deed acht jaar over de vijfjarige hbs doordat hij zich verzette tegen elke vorm van gezag. Daarna ging hij medicijnen studeren omdat hij dan niet in militaire dienst hoefde, maar hij besefte toen al dat zijn werkelijke passie het schrijven was.

Hij voelde afstand tot zijn medestudenten, die zich voorbereidden op de klassieke rol van de alwetende dokter. Met andere buitenstaanders zette hij in Utrecht een 'gezondheidswinkel' op, waar mensen werden gestimuleerd zelf met hun gezondheid aan de slag te gaan en kritische vragen te stellen aan hun artsen.

Onbereikbare schoonheid

Op 30 januari 1971, "de belangrijkste datum in mijn leven", liet hij zich in een discotheek in Amersfoort voorstellen aan de 18-jarige Marion Bloem, die hem een onbereikbare schoonheid leek. Zij viel echter voor hem, want, zo vertelde ze later: "Hij was de eerste jongen die niets probeerde. Hij bleef maar in mijn oor staan praten in de disco: dat hij een kritisch arts was. Ik vond het wel opwindend, die lippen tegen mijn oor. Ik dacht: dóe eens iets."

Nadat hij in 1975 was afgestudeerd, meldde hij bij de Volkskrant dat hij columns wilde schrijven over geneesmiddelen. Dat vond de redactie een goed idee: hij kreeg een dagelijkse column. Snel daarna stopte hij als huisarts. "Als huisarts bereik je één persoon", zei hij daarover. "Ik dacht: ik schrijf het op, dan bereik ik heel veel mensen." Hij werd 'de populairste huisarts van Nederland', zoals Vrij Nederland, waarvoor hij ook schreef, hem noemde.

Een groot succes werd zijn boek Medicijnen, waarvan meer dan een half miljoen exemplaren werden verkocht. In 1977 kwam het voor het eerst op de markt. Bij elke editie werd het dikker, tot het in 2006 een pil van meer dan duizend pagina's was geworden.

Het boek bevat naast feitelijke informatie ook anekdotes, bijvoorbeeld over de moeite die het kost artsen er tegen de druk van de farmaceutische industrie in van te overtuigen dat oudere en goedkopere middelen soms beter zijn.

Sneller dan God

Wolffers schreef veel meer, columns, artikelen, boeken, en niet alleen over medicijnen en ziekte en gezondheid. Tot zijn oeuvre behoren ook tien romans en enkele kinderboeken. Naar eigen zeggen schreef hij in zijn goede jaren met gemak 15.000 woorden per dag. Net als over de eveneens als arts opgeleide schrijver Simon Vestdijk werd daarom van hem gezegd dat hij sneller schreef dan God kan lezen.

In 1977 begon hij ook te reizen met zijn vrouw en hun toen 4-jarige zoontje. Ze bezochten een eindeloze reeks ontwikkelingslanden, in een tijd dat dat nog ongebruikelijk was. Ook daarover schreven ze.

Gestimuleerd door zijn belangstelling voor verre landen en de omgang van mensen met hun gezondheid, ging Wolffers antropologie studeren. In 1987 promoveerde hij met een proefschrift over de medische tradities in Sri Lanka. Twee jaar later werd hij buitengewoon hoogleraar 'Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden'.