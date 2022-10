Motorsportlegende Phil 'The Prince of Speed' Read (83) overleden

Phil Read, ook wel bekend onder de bijnaam 'The Prince of Speed', is donderdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

De Brit was de eerste coureur die wereldkampioenschappen won in de 125cc, 250cc en 500cc-klasse. Read reed wedstrijden van 1961 tot 1976. Hij werd zeven keer wereldkampioen, waarvan twee keer in de zwaarste categorie, en was acht keer winnaar van de beruchte Isle of Man TT. De grootste rivalen van Read waren in die tijd Mike Hailwood en de Italiaan Giacomo Agostini.

Read was enkele weken geleden nog te gast bij de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Daar liet hij aan RTV Drenthe weten dat hij kwakkelde met zijn gezondheid. "Ik heb COPD. Maar als ik nu dood zou gaan, zou ik een mooi leven hebben gehad", zei Read tegen de regionale omroep tijdens de Classic GP in Assen.