Leraren basisschool voelen zich veilig, toch ervaart ruim helft ongewenst gedrag

Verreweg de meeste basisschooldocenten voelen zich veilig op school, zo valt te lezen in een representatief onderzoek waaraan 1100 basisschooldocenten hebben meegewerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek en Advies.

Wel concluderen de onderzoekers dat ongewenst gedrag "alom aanwezig" is in het primair onderwijs. Meer dan de helft van de leerkrachten op basisscholen heeft het afgelopen schooljaar daarmee te maken gehad. Het gaat om verbaal of fysiek geweld van leerlingen, ouders of collega's.

Een derde van de docenten zegt verbaal te zijn geïntimideerd door leerlingen. Meestal gaat dit om schreeuwen en schelden of beledigen. Eén op de tien leerkrachten heeft fysiek geweld meegemaakt, zoals duwen, schoppen of slaan.

Verbaal geweld door ouders komt ook voor. Een kwart van de basisschoolleraren heeft daar last van gehad. Ook voelen leraren zich soms onder druk gezet door ouders, bijvoorbeeld om een leerling over te laten gaan. 5 procent heeft dit het afgelopen jaar ervaren.

Ook collega's en leidinggevenden in het primair onderwijs maken zich schuldig aan ongewenst gedrag, zoals aanhoudend bekritiseren en kleineren. 8 procent van de basisschooldocenten heeft te maken gehad met deze vormen van verbaal geweld door collega's, 7 procent door leidinggevenden.

Veiligheidsmonitor

De sociale veiligheid van leerlingen in het primair onderwijs is gemeten in een ander onderzoek, de Veiligheidsmonitor. Dat werd eerder dit jaar gepubliceerd.

In de Veiligheidsmonitor is te lezen dat ook leerlingen te maken krijgen met ongewenst gedrag op school, met name pesten. 8 procent van de basisschoolleerlingen wordt soms gepest, 3 procent heel vaak. Leerlingen worden het meest gepest door andere kinderen op school, in 2 procent van de gevallen was de juf of meester dader.