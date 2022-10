Rutte en Hoekstra volgende week bij enquêtecommissie Groningen

Volgende week verschijnen premier Rutte en vicepremier Hoekstra voor de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Ook de voormalige ministers Wiebes en Blok van Economische Zaken en Klimaat worden verhoord. Hoekstra was tussen 2017 en 2022 minister van Financiën.

Ook de huidige staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw verschijnt voor de commissie. Vijlbrief schreef vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer dat vanaf 1 oktober de Groningse gaskraan verder dichtgedraaid wordt. Vijlbrief zei dat het Groningse aardgasveld alleen nog "op de waakvlam" gaat draaien.

Toenmalig minister Wiebes kondigde in 2019 aan helemaal te stoppen met de gaswinning in Groningen. Aanvankelijk was die stop gepland voor 2030, later vervroegde hij dat naar 2022.

Onderzoek naar gaswinning

De commissie ondervraagt komende week verder NAM-directeur Johan Atema, Shell-topman Ben van Beurden, inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Het is de zevende en laatste verhoorweek van de parlementaire enquête, die in juni begon. De Kamer zet dit zwaarste onderzoeksmiddel in om uit te vinden hoe de besluitvorming over de gaswinning in Groningen is gegaan en hoe is omgegaan met de belangen van de Groningers. Die hebben te maken met aardbevingen en schade aan gebouwen en gezondheid die daarmee gepaard gaat.

Waardoor die aardbevingen ontstaan, legt NOS op 3 in deze video uit: