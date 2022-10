Vanavond op tv: Terug naar Camp Speicher • Nucleaire dreiging

Ali Hussein Kadhem is één van de overlevenden van de massamoord. Met hem gaan we terug naar de plek waar het gebeurde, waar tot op de dag van vandaag spanningen zijn.

Amerikaanse president Biden waarschuwt voor nucleaire dreiging

De Amerikaanse president Biden had gisteren bij een evenement voor de Democratische Senatoriale Campagnecommissie een onheilspellende boodschap. Volgens hem is de nucleaire dreiging terug op het niveau van de Koude Oorlog en de Cubacrisis in 1962.

Dat denkt hij door uitspraken van de Russische president Poetin, een paar weken terug. Die 'grapte' toen dat hij van plan was om kernwapens in te zetten in Oekraïne. Volgens Biden maakt Poetin geen grapjes over dat soort dingen, en moeten we zijn dreigement serieus nemen.

We praten erover met Ben Hodges, oud-generaal van het Amerikaanse leger.