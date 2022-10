Vanavond op tv: Serieuze nucleaire dreiging? • EU-top in Praag • Terug naar Camp Speicher • Kasteelheren in de knel

Amerikaanse president Biden waarschuwt voor nucleaire dreiging De Amerikaanse president Joe Biden had gisteren bij een evenement voor de Democratische Senatoriale Campagnecommissie een onheilspellende boodschap. Volgens hem is de nucleaire dreiging terug op het niveau van de Koude Oorlog en de Cubacrisis in 1962. Dat denkt hij door uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin, een paar weken terug. Die 'grapte' toen dat hij van plan was om kernwapens in te zetten in Oekraïne. Volgens Biden maakt Poetin geen grapjes over dat soort dingen, en moeten we zijn dreigement serieus nemen. We praten erover met Ben Hodges, oud-generaal van het Amerikaanse leger, en Pavel Podvig, die onderzoek deed naar de Russische kernmacht.

EU-top in Praag over energiecrisis In de Tsjechische hoofdstad Praag wordt vandaag onder meer gepraat over de aanpak van de energiecrisis. Over hoe die eruit moet zien, denken de landen onderling behoorlijk anders. Inmiddels vliegen de verwijten daarom over tafel. Zo wordt Duitsland egoïstisch genoemd, omdat ze niet in willen stemmen met een prijsplafond voor gas binnen de EU. Vijftien andere landen, waaronder Italië, pleiten daar wél voor. Maar volgens Italië-correspondent Heleen D'Haens is ook dat een beslissing uit eigen belang. Verslaggever Kysia Hekster is bij de top en praat ons bij over het laatste nieuws.

Ali Hussein Kadhem overleefde het bloedbad van Camp Speicher Op 12 juni 2014 vielen IS-strijders de legerbasis Camp Speicher, in het Iraakse Tikrit, binnen. De daaropvolgende dagen werden er 1700 rekruten van het Iraakse leger geëxecuteerd. Dat maakt het na 11 september de dodelijkste terreuraanval ooit. Ali Hussein Kadhem is één van de overlevenden van de massamoord. Met hem gaan we terug naar de plek waar het gebeurde, waar tot op de dag van vandaag spanningen zijn.