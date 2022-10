Kasteelheren in warme truien: 'Het wordt hier onbewoonbaar'

Kasteel- en landgoedeigenaren vrezen voor verval van cultureel erfgoed als gevolg van de hoge energieprijzen. De particulieren vallen buiten de regeling van het prijsplafond en wonen in grote, zeer slecht geïsoleerde panden. Verduurzamen willen de meesten wel, maar door lastige regelgeving en beperkte subsidies is dit vaak onmogelijk.

Spaarzaam leven is niks nieuws voor mensen die in een bijzonder monument wonen. 's Winters staat bij hen de thermostaat altijd laag en liggen de kledingkasten vol met dikke truien. Alles om geld over te houden voor het bij wet verplichte onderhoud van hun pand.

Maar energieprijzen die de pan uitrijzen, gooien roet in het eten. "Je kan je geld maar één keer uitgeven en dat wordt nu letterlijk opgestookt", vertelt Koos Guis. Hij is al 19 jaar bewoner van een landgoed in Baarn en heeft sinds begin dit jaar een variabel energiecontract. Zijn maandlasten zijn van 600 naar 3000 euro gestegen. "De overheid springt niet bij waardoor we minder of geen onderhoud kunnen doen. Hierdoor zullen er op den duur steeds meer monumenten in verval raken", zegt Guis.

Volgens Robert Croll, voorzitter van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, moet er snel iets gebeuren. "De mensen die in dit soort panden wonen, steken hier al jaren hun hart en ziel in. Voor velen is het hun levenswerk. Ik verwacht dat veel van hen het met deze prijzen niet gaan redden. Dat gaat ook ten koste van het monument."

Rudi Westendorp woont in Brakel aan de Waal in het kasteel 'T Spijker. De handenbrede tochtkieren tussen de gebrandschilderde ramen maakt hij dicht met zandzakjes. "Dubbel glas mag hier niet."