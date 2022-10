Groot deel van voormalige kolencentrale Nijmegen opgeblazen

In Nijmegen is vanmorgen een deel van een oude kolencentrale opgeblazen. Het gaat om een ketelhuis en een machinekamer.

De ontmanteling van de oude kolencentrale aan de Waal begon jaren geleden al. De centrale wordt in delen gesloopt om plaats te maken voor een 'duurzaam park' met windmolens en zonnepanelen. In maart dit jaar werd de 155 meter hoge schoorsteen nog neergehaald. Er kwamen veel mensen kijken naar de explosie.

Na afloop werd er toen geklaagd over stofoverlast. Deze keer had energiebedrijf Engie aangegeven overlast zo veel mogelijk te beperken.

"Er zal veel stof vrijkomen, maar we hebben geleerd van eerdere sloopervaringen", zei een woordvoerder voor de explosie vanochtend tegen Omroep Gelderland. "Er worden dit keer meer maatregelen getroffen om stofverspreiding te bestrijden. Zo plaatsen we onder andere waterreservoirs in de diverse gebouwdelen waaruit water vrijkomt tijdens het vallen."

De sloop zou eigenlijk gisteravond zijn, maar die ging niet door. Er stond weinig wind, waardoor er - ondanks de genomen maatregelen - te veel stof van de explosie zou blijven hangen.