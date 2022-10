'Ruim een ton aan verdachte donaties in Haagse corruptiezaak rond De Mos'

Het Openbaar Ministerie heeft in de corruptiezaak tegen Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag een bedrag van zeker 113.000 euro aan donaties als verdacht bestempeld. Dat meldt Omroep West op basis van de aanklacht van het OM.

Het gaat om donaties van Haagse vastgoed- en horecaondernemers aan de partij. In ruil voor de giften zouden ze van de toenmalige wethouders toegang hebben gekregen tot geheime informatie, en bovendien een voorkeursbehandeling. De Mos en Guernaoui spraken de beschuldigingen al meerdere malen tegen.

Volgende week vrijdag begint het proces in de zaak, die al jaren sleept. Naast De Mos en Guernaoui staan ook voormalig Hart voor Den Haag-raadslid Nino Davituliani, drie vastgoedondernemers en twee horecaondernemers terecht.

Bouwkraan

In de verdenking staat onder meer dat een van de verdachte vastgoedondernemers een keer 20.000 euro en 32.500 euro heeft overgemaakt aan Hart voor Den Haag. Ook zou hij een bouwkraan ter beschikking hebben gesteld voor een klus bij De Mos thuis.

Verder betaalde een Haagse horecaondernemer voor advertenties voor Hart voor Den Haag in lokale kranten. Ook gaf hij geld voor de aanschaf en reparatie van een campagnebus voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De bedragen hiervoor liepen op tot bijna 50.000 euro.

Verhoudingen vertroebelen

Het OM vindt de betalingen verdacht, omdat ze de verhoudingen tussen de politici en de ondernemers vertroebelden, schrijft Omroep West. Daardoor zouden De Mos en Guernaoui als wethouders niet meer neutraal en onafhankelijk beslissingen hebben kunnen nemen.

Het OM stelt in de aanklacht dat ondernemers door de donaties een voorkeursbehandeling kregen wanneer De Mos en Guernaoui politieke beslissingen moesten nemen of voorstellen indienden. De ondernemers zouden bovendien de kans hebben gekregen om invloed uit te oefenen op het woningbouw- en vergunningenbeleid van de gemeente Den Haag.

Ombudsmanpolitiek

De Mos en Guernaoui spreken de beschuldigingen met klem tegen. Volgens de politici is er geen sprake van corruptie en stond er niets tegenover de donaties die zij kregen.

"Een miljoen euro doneren aan D66 is wel toegestaan. Anders dan landelijke partijen krijgen lokale partijen geen subsidie. Maar als zij een ton ophalen voor hun campagne is het verdacht", zegt De Mos in een reactie tegen het ANP.

In een boek over de zaak schreef De Mos dat hij juist trots is op zijn "ombudsmanpolitiek" en dat veel plannen goed waren voor de hele stad.