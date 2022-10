'Kampcommandant Amersfoort had honderden extra doden op zijn geweten'

De Duitse nazi-commandant Walter Heinrich was een grotere oorlogsmisdadiger dan eerder bekend was. De makers van de podcast De verdwenen SS'er hebben dat ontdekt. Heinrich was de eerste commandant van Kamp Amersfoort, maar over zijn daden in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was geen helderheid. En na 1945 verdween hij spoorloos.

Bekend was wel al dat tijdens Heinrichs periode als kampcommandant in Amersfoort 325 gevangenen omkwamen door executie, mishandeling, honger en dwangarbeid.

In maart 1944 verdween hij uit het Nederlandse concentratiekamp. Nu blijkt dat hij voor een geheime opdracht naar Den Haag vertrok. Onderzoeker Floris van Dijk van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort en podcastmaker Jordy Hubers ontdekten dat hij daar ging werken voor de Sicherheitsdienst, de staatsinlichtingendienst van nazi-Duitsland.

Actieve rol

Uit een intern document blijkt dat Heinrich in Den Haag de taak kreeg gevangenen te selecteren die naar concentratiekamp Natzweiler-Struthof gestuurd werden. "Daar moest je je gewoon dood werken en hij selecteerde wie er dood moesten", zei Van Dijk in het NOS Radio 1 Journaal. Van de 600 Nederlandse verzetsstrijders die Heinrich selecteerde, vonden 300 de dood in het strafkamp in de Elzas.

Verder ontdekten de podcastmakers dat Henrich een actieve rol speelde bij een van de grootste massa-executies tijdens de oorlog in Nederland. Hij maakte deel uit van het executiepeloton dat in april 1942 77 Sovjetsoldaten vermoordde in Kamp Amersfoort.

Heinrich is nooit veroordeeld voor zijn oorlogsmisdaden, omdat hij aan het eind van de oorlog van de radar verdween. Hoewel zijn signalement internationaal bekend was, werd hij nooit gevonden. Het is dus ook niet bekend waar en wanneer de SS'er is overleden. In de podcast lichten de makers de komende weken verschillende scenario's toe.