Poetingetrouwen op winst bij lokale verkiezingen Rusland

Bij de lokale verkiezingen in Rusland lijken kandidaten van Verenigd Rusland, de partij waar president Poetin aan gelieerd is, de meeste zetels te hebben binnengehaald. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de vergiftiging van oppositiepoliticus Aleksej Navalny, vorige maand in Siberië.

Russische media melden op basis van tussentijdse uitslagen dat Poetingetrouwen ruime overwinningen boeken in onder meer Leningrad (de regio rondom Sint-Petersburg), Perm en Sebastopol (op het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim). Ook in twee districten van Moskou werd gestemd en lijken kandidaten die gesteund worden door Verenigd Rusland op winst te staan.

Volgens het team van Navalny hebben aanhangers van de Kremlincriticus in zowel Novosibirsk en Tomsk een zetel gewonnen.

Slim stemmen

Vandaag werden in 41 van de 85 regio's in Rusland verkiezingen gehouden. Dat komt neer op een derde van alle stemgerechtigden. Normaal gesproken zijn de lokale verkiezingen in Rusland nauwelijks spannend, doordat oppositiepartijen de pas wordt afgesneden en kandidaten van de oppositie worden geweerd.

Daar bracht Navalny verandering in met zijn 'slim stemmen'-plan. Daarbij wordt opgeroepen te stemmen op de niet-regeringskandidaat die wél mee mag doen, vaak communisten of radicale nationalisten.

Op die manier verloor Verenigd Rusland in Chabarovsk in 2018 de meerderheid aan de rechts-nationalistische Liberaal Democratische Partij van Rusland. De gekozen gouverneur Foergal werd in juli gearresteerd, vanwege betrokkenheid bij een moordzaak. Sindsdien zijn in de stad in het Verre Oosten ongekend grote protesten.

Navalny richtte voor de lokale verkiezingen zijn pijlen op de Siberische steden Novosibirsk en Tomsk, waar hij korte documentaires over corruptie maakte. Op de terugvlucht uit Tomsk werd de Kremlincriticus misselijk en na een noodlanding in Omsk werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

Ongeregeldheden

De Communistische partij laat weten de resultaten niet te erkennen in regio's waar kandidaten van de partij niet mochten deelnemen aan de verkiezingen. De LDPR meldt aan persbureau Tass zeventig meldingen van mogelijke kiesfraude te hebben ontvangen. Het regeringsgetrouwe Ria Novosti schrijft dat waarnemers geen grote onregelmatigheden hebben aangetroffen.

Dimitri Medvedev, voorzitter van Verenigd Rusland, zegt dat de verkiezingen "competitief, open en eerlijk" zijn verlopen. Hij beschouwt de stembusgang en de uitkomst als een succes, zegt hij volgens Tass.