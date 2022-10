Geen stunt Verhorstert tegen tweevoudig wereldkampioen op WK judo

De nederlaag van de Venlonaar, die vol zelfvertrouwen - "Ik wil die mat op gaan en iedereen op z'n rug kletsen"- naar Oezbekistan was afgereisd, komt niet als een verrassing. De 21-jarige WK-debutant had in de eerste ronde een bye, maar stuitte daarna op Maruyama, die op de laatste twee WK's het goud wist te veroveren. Na iets meer dan twee minuten had de Japanner het gevecht al beslist.

Judoka Ivo Verhorstert is bij de WK in Tasjkent al in zijn eerste partij uitgeschakeld. Hij boog in de klasse tot 66 kilogram met ippon voor de Japanse topper Joshiro Maruyama.

Reactie van debutant Ivo Verhorstert na zijn snelle uitschakeling bij de WK in Tasjkent in de klasse tot 66 kilogram door de Japanse topper Joshiro Maruyama. - NOS

Ondanks zijn twee wereldtitels ontbrak Maruyama vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio, waar per gewichtsklasse maar één judoka per land op de mat mocht verschijnen. In de Japanse kwalificatiestrijd delfde hij in een partij die maar liefst 24 minuten vergde - een reguliere wedstrijd duurt vier minuten waarna er eventueel verlengd wordt - het onderspit tegen Hifum Abe. Die ging er vervolgens in Tokio met het olympisch goud vandoor.

Enige Nederlander

Verhorstert was de enige Nederlander die op vrijdag in actie kwam in de hoofdstad van Oezbekistan. Tornike Tsjakadoea (-60 kg) werd donderdag in de derde ronde gediskwalificeerd tegen de Mongoliër Ariunbold Enkhtaivan, die uiteindelijk de finale haalde, maar daarin niet opgewassen bleek tegen topfavoriet Naohisa Takato uit Japan.

Zaterdag verschijnt er geen Nederlander op de WK-mat.