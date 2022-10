Twee Russen per boot gevlucht naar Alaska

Twee Russen hebben per boot vanuit Rusland de oversteek gemaakt naar de Verenigde Staten. De twee zijn uiteindelijk gearresteerd op St. Lawrence, een eiland in de Beringzee dat bij Alaska hoort.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben de twee asiel aangevraagd. Zo hopen ze de Russische militaire mobilisatie te ontlopen.

De twee voeren met een klein bootje over de Beringzee. Vanuit het Russische Egvekinot legden ze enkele honderden kilometers af langs de kust van het Siberische Tsjoektsjenschiereiland en kwamen ze uit op St. Lawrence. Dat ligt hemelsbreed op enkele tientallen kilometers afstand van de dichtstbijzijnde Russische kust.

Visumaanvraag

De visumaanvraag van de twee gearresteerde Russen wordt momenteel beoordeeld, zegt het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Het is nog onduidelijk of de twee in de Verenigde Staten mogen blijven.

Volgens de Republikeinse senator van Alaska, Dan Sullivan, laat de zaak zien dat Russen niet in president Poetins oorlog tegen Oekraïne willen vechten. Voor het geval meer Russen naar Alaska proberen te vluchten, vraagt Sullivan de Amerikaanse douane om "een plan klaar te hebben".

Gevaarlijke oversteek

De Beringstraat, bij de Beringzee, ligt tussen de Noordelijke IJszee en Grote Oceaan en scheidt Azië van Noord-Amerika. De oversteek staat bekend als gevaarlijk en wordt de afgelopen decennia nauwelijks ondernomen.

De oversteek, ook wel 'IJsgordijn' genoemd, werd in 1948 door de FBI verboden uit angst voor Sovjet-spionnen. Na de Koude Oorlog mochten burgers weer van Rusland naar Alaska reizen, maar toen een vader en zoon onderweg verdronken, maakten de Russische autoriteiten daar weer een einde aan.