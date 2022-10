Biden: nucleaire dreiging terug op niveau van dieptepunt Koude Oorlog

De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de nucleaire dreiging terug is op het niveau van de Koude Oorlog en de Cubacrisis in 1962. Dat deed hij gisteren op een fondsenwervingsevenement in New York.

Tijdens het evenement voor de Democratische Senatoriale Campagnecommissie zei Biden dat de Russische president Poetin "een man is die ik redelijk goed ken" en dat de Russische leider "geen grapje maakt als hij praat over het gebruik van tactische kernwapens of biologische of chemische wapens".

"We hebben niet meer het vooruitzicht van een armageddon gehad sinds Kennedy en de Cubacrisis", zei Biden. Hij suggereerde dat de dreigende taal van Poetin reëel is "omdat zijn leger aanzienlijk ondermaats presteert".

De Amerikaanse president deed de uitspraken in de woning van James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch. Amerikaanse media zeggen dat hij op dergelijke momenten, die alleen toegankelijk zijn voor een handvol verslaggevers zonder camera's of opnameapparatuur, minder gereserveerd is.