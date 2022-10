EU-top in Praag is flinke test voor solidariteit in energiecrisis

Voor het eerst sinds eind juni zijn de 27 leiders van de Europese Unie vandaag weer bij elkaar voor een top. Ze ontmoeten elkaar in Praag. En er is genoeg te bespreken. Op de agenda staan onder meer de situatie in Oekraïne en de economische situatie in de EU. Maar de meeste aandacht zal gaan naar het zoeken van oplossingen om de energiecrisis te bestrijden. Al maanden breken de leiders zich daarover het hoofd. De EU-lidstaten willen vooral eenheid uitstralen richting de Russische president Poetin. De praktijk blijkt weerbarstig, de onderlinge verdeeldheid wordt steeds zichtbaarder. Lidstaten verwijten elkaar inmiddels openlijk gebrek aan solidariteit. Gisteren noemde de Poolse premier Morawiecki het grootste land van de EU, Duitsland, zelfs egoïstisch. "Het kan niet zo zijn dat het energiebeleid van de Europese Unie door Duitsland gedicteerd wordt." Hij doelt daarmee op de weigering van Duitsland in te stemmen met een prijsplafond voor gas. Huiverig Al sinds maart pleiten vooral landen in het zuiden van de unie voor zo'n plafond. Door een maximum op de prijs te zetten is de hoop dat er een einde komt aan de sterk gestegen energiekosten voor hun bevolking. Inmiddels pleiten vijftien landen voor zo'n prijsplafond. Duitsland is daartegen, en ook het Nederlandse kabinet staat niet te juichen, hoewel EU-diplomaten benadrukken dat Nederland er 'niet ideologisch' in zit. Een van de angsten is dat zo'n maximum ertoe leidt dat schepen met vloeibaar gas (lng) de EU voorbijvaren naar landen die bereid zijn meer te betalen. Ingrijpen in de markt zou dan leiden tot nog minder gas voor de unie, vrezen ze. Ook de Europese Commissie is tot nu toe huiverig voor zo'n prijsplafond. Vorige week namen de EU-ministers voor Energie maatregelen die hard ingrijpen in de Europese energiemarkt. Het afromen van winsten van bedrijven die overmatig profiteren van de hoge gasprijzen moet zo'n 140 miljard euro opbrengen. Met dat geld kunnen EU-overheden burgers en bedrijven compenseren. Het lijkt een indrukwekkend getal, maar dit weekend maakte Duitsland bekend maar liefst 200 miljard vrij te maken voor maatregelen om de gevolgen van de energiecrisis voor de eigen burgers en bedrijven te beperken. Ook dat kwam het land op kritiek te staan, onder meer uit Italië.

Waarom Italië geïrriteerd is door Noord-Europa - door Italië-correspondent Heleen D'Haens: "We mogen ons niet laten verdelen door de ruimte in de nationale begrotingen', reageerde de Italiaanse premier Draghi op het plan van de Duitse regering. Ondanks de afgemeten toon wisten Italiaanse media te melden dat hij flink geïrriteerd was. Al sinds maart ijvert Draghi voor een gemeenschappelijke Europese oplossing voor de energiecrisis. De Italiaanse vraag om solidariteit komt voort uit eigenbelang. Met een staatsschuld van meer dan 150 procent van het bbp is het voor de Italiaanse regering moeilijker dan voor Nederland of Duitsland om geld bij te lenen voor een economisch noodplan. Italië nam al enkele maatregelen om gezinnen en bedrijven te ondersteunen, maar meer doen is lastig zonder Europese samenwerking. De politieke onenigheid herinnert aan het begin van de coronacrisis. Ook toen verweet Italië Nederland dat het zich niet solidair opstelde. Uiteindelijk kwam er toch een Europees coronaherstelfonds, hoewel onder meer Nederland zich daar oorspronkelijk tegen had verzet. Van dat fonds profiteert Italië veruit het meest."