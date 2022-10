SpaceX-capsule komt aan bij ISS, brengt Russische kosmonaut aan boord

Een capsule van SpaceX is veilig aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS, dat in een baan om de aarde draait. De Crew Dragon-capsule van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf bracht twee Amerikaanse astronauten aan boord van het station, maar ook een Japanner en een 'kosmonaut', zoals astronauten in Rusland genoemd worden.

Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevliegt in een capsule vanuit het Kennedy Space Center in Florida. Eerder dit jaar leek het erop dat de samenwerking tussen de Russische en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties zou stoppen, na de Russische inval in Oekraïne en de westerse steun aan dat laatste land. Maar in de zomer kwamen NASA en Roskosmos toch overeen dat ze ruimtevaarders met elkaars vluchten konden blijven meesturen. Ze kwamen ook overeen dat er altijd minstens één Rus en Amerikaan aan boord is.

De aankomst van de capsule was live te volgen bij de NASA. Zo zag het eruit: