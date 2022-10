Klemmend beroep Van der Burg op gemeenten voor snelle opvang asielkinderen

Hij noemt de kans "reëel" dat deze jongeren en kinderen buiten in de kou moeten slapen of door gemeenten gaan zwerven, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik roep u allen daarom dringend op dit absolute dieptepunt te voorkomen."

Staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie heeft in een brief aan gemeenten een dringende oproep gedaan om voor 1 januari 1700 extra opvangplekken te bieden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Beste gemeenteraadsleden van nederland, kijk wat jouw gemeente kan doen, met gemiddeld 1 woning per gemeente is het nidos, die de kinderen ondersteunt enorm geholpen. https://t.co/3ahOmbr0rM

Van der Burg doet zijn oproep enkele uren na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, die oordeelt dat de Nederlandse Staat en het COA maatregelen moet nemen zodat de noodopvang voor asielzoekers aan de internationale normen voldoet.

De rechter stelt dat iedere asielzoeker die zich in Ter Apel, of bij een ander asielzoekerscentrum in Nederland meldt, recht heeft op onderdak. Een overdekte slaapplaats, water, voedsel en toegang tot hygiënisch sanitair zijn de minimale eisen.

Stoelen

De rechter vindt dat voor alleenstaande minderjarige asielzoekers direct betere opvang moet komen. Volgens Van der Burg is de situatie in Ter Apel het meest zorgelijk voor deze groep. De afgelopen weken is het meermalen voorgekomen dat er voor hen geen bed voor de nacht was en ze op stoelen moesten slapen.

De afgelopen tijd heeft Van der Burg vaker gemeenten gevraagd om zo snel mogelijk asielopvang te regelen, maar dat verloopt moeizaam.