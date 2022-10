Wekdienst 7/10: Uitreiking Nobelprijs voor de Vrede • Hoofdverdachte Mallorca-zaak voor rechter

Goedemorgen! Vandaag is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede en gaat de rechtszaak rond de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca verder, met één van de hoofdverdachten.

Wat heb je gemist?

De familie van een 16-jarig meisje dat in september om het leven kwam, nadat ze zou zijn gevolgd door de Iraanse politie werd door de overheid gedwongen te liegen over haar dood. Dat zegt een bekende van de familie tegen de BBC.

Nika Shakarami verdween 20 september in Teheran nadat zij mogelijk had meegedaan aan een protest naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Shakarami liet naar verluidt een vriendin weten dat ze achtervolgd werd door de politie. Op sociale media werd de vermissing veelvuldig gedeeld en riep de familie op tot duidelijkheid.

De familie kwam er tien dagen later achter dat het lichaam van Shakarami in het mortuarium van een gevangeniscomplex lag. Op de staatstelevisie zei een tante van het meisje dat Nika om het leven was gekomen na een val van een gebouw.

De BBC zegt in het bezit te zijn van een document van een lijkschouwer waarin staat dat Nika stierf door "meerdere verwondingen die ze opliep na geslagen te zijn met een hard voorwerp".