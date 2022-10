Buijs treft verloofde in belangrijk WK-duel: 'Tijdens de wedstrijd is het oorlog'

Al bijna zes jaar delen volleybalsters Anne Buijs en de Braziliaanse Ana Carolina da Silva lief en leed. Maar op het WK zijn de twee geliefden vrijdagavond concurrenten. Dan staan Nederland en Brazilië, strijdend voor een kwartfinaleplaats, tegenover elkaar in Ahoy. "Voordat de wedstrijd begonnen is en na afloop zijn we een stel, maar tijdens de wedstrijd is het oorlog", laat Buijs er geen misverstand over bestaan. Ploeggenoten De vonk springt eind 2016 over tussen Buijs en Carol, zoals de Braziliaanse kortweg genoemd wordt, als ze ploeggenoten zijn bij Rexona Sesc in Rio de Janeiro. De liefde voor elkaar is zo sterk, dat Buijs in de zomer van 2018 ten huwelijk gevraagd wordt.

Nederland-Brazilië bij de NOS De wedstrijd tussen Nederland en Brazilië is in Rotterdam en begint om 20.15 uur. Op NOS.nl en in de NOS-app laten we snel na afloop een samenvatting en interviews zien van het duel en op NPO 1 is er een extra volleybaluitzending om 00.05 uur op NPO 1.

Na enkele uitstapjes zijn de twee nu opnieuw ploeggenoten in Brazilië, bij Dentil Praia Clube. Gedurende de zomermaanden, als Buijs en Carol bij respectievelijk de Nederlandse en Braziliaanse nationale ploeg zijn, moeten ze elkaar even missen. En af en toe komen ze elkaar dan tegen, zoals vanavond in Rotterdam, als Nederland en Brazilië elkaar treffen. "Het is altijd speciaal om tegen elkaar te spelen", aldus Buijs, die Carol in de voorbereiding en tijdens het duel echt als tegenstander wil zien. "Maar we hebben nog wel contact, hoor. Alleen gaat dat dan niet over de wedstrijd."

Anne Buijs valt aan - ANP

Het gegeven dat ze elkaar, weliswaar gescheiden door een volleybalnet, weer gaan zien, zorgt bij Carol voor een grote glimlach op haar gezicht. "We hebben in het verleden natuurlijk wel vaker tegen elkaar gespeeld, maar het blijft altijd heel leuk", zegt ze met een glinstering in haar ogen. Niet veel verrassingen Ook Buijs straalt als ze het over haar verloofde heeft. "Ik ga haar gewoon een goede wedstrijd en veel plezier wensen en de beste zal uiteindelijk overwinnen." Carol staat daar hetzelfde in. "Natuurlijk wil ik dat Anne haar beste spel speelt, maar ik wil uiteindelijk wel gewoon winnen", klinkt het uit de mond van de Braziliaanse, die het niet zal nalaten haar coach te vertellen over hoe Brazilië Buijs het beste kan verdedigen.

Carol (met nummer 4) viert een Braziliaans punt - FIVB

"Maar dat doet Anne ook bij haar coach over mij, hoor. Dat hoort er gewoon bij", vindt de 31-jarige Braziliaanse middenspeelster. Buijs, die begin december ook 31 wordt, kent op haar beurt de Braziliaanse ploeg door en door. "Ik speel daar in het clubseizoen natuurlijk, dus ik ken al die speelsters en coaches goed. Er zullen niet veel verrassingen zijn, denk ik." Ook voor Carol heeft de wedstrijd voor Nederlands publiek een bijzonder tintje. Ze is er al meer dan eens op bezoek geweest. "We spelen samen in Brazilië, maar grijpen elke mogelijkheid aan om naar Nederland te komen. Ik kijk er dan ook naar uit om in een volgepakte zaal, voor al onze familie en vrienden te spelen", doelt ze onder meer op haar Nederlandse schoonfamilie. Spannende wedstrijd Carol verwacht een spannende wedstrijd. "We moeten beide winnen om in de race te blijven voor de kwartfinales en Nederland is echt beter geworden gedurende het toernooi. Dus ik ben wel een beetje nerveus, maar heb er ook heel veel zin in." Buijs klinkt na de nipte nederlaag van donderdag tegen het sterke China (2-3) vooral strijdvaardig. "Dat we dit niveau kunnen neerzetten, geeft wel echt heel veel vertrouwen voor de wedstrijd tegen Brazilië."

Bekijk de samenvatting van de WK-wedstrijd tussen Nederland en China in Rotterdam. - NOS