'IS-leiders in Syrië gedood bij Amerikaanse aanvallen'

Bij twee Amerikaanse aanvallen zijn in Syrië verschillende leden van Islamitische Staat (IS) gedood, onder wie twee leiders van de terroristische groep. Dat melden het Amerikaanse leger en de Syrische staatstelevisie.

Bij de eerste van de aanvallen zou Rakkan Wahil al-Shammri zijn gedood, een wapensmokkelaar die voor IS de inzet van strijders zou coördineren bij het plegen van aanslagen. Een ander IS-lid werd verwond, en nog eens twee anderen werden opgepakt door Amerikaanse troepen. Deze speciale eenheden werden op donderdagochtend (lokale tijd) door helikopters aan de grond gezet in de buurt van Qamishli, een dorpje in het noordoosten van Syrië bij de Turkse grens.

De aanval zou enkele uren hebben geduurd, en geen Amerikaanse of burgerslachtoffers hebben gemaakt. Opvallend is dat dit gebied in handen is van troepen die loyaal zijn aan de Syrische president Assad. De VS voerden al eerder aanvallen uit op IS-strijders en -bestuurders, maar niet eerder in gebied dat gecontroleerd wordt door de Syrische regering.

Luchtaanval

Bij een andere Amerikaanse aanval later op donderdag werden IS-leider Abu-Hashum al-Umawi en een niet bij naam genoemde andere "hooggeplaatste IS-leider" gedood, zo meldt het Amerikaanse leger. Al-Umawi was volgens de Amerikanen plaatsvervangend 'wali', een IS-variant van gouverneur.

Deze aanval zou zijn uitgevoerd vanuit de lucht in het noorden van Syrië, maar hoe en waar precies is onbekend. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat er ook bij deze aanval geen Amerikaanse of burgerslachtoffers vielen.