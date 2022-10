Minister Yesilgöz knipt haar af, als steun aan Iraanse vrouwen

. @YesimCandan roept vrouwen in Nederland op hun haar af te knippen, uit solidariteit met vrouwen in Iran. Samen met presentatrice Fidan Ekiz en minister van Justitie @DilanYesilgoz zet ze de schaar in haar lokken. #Op1 pic.twitter.com/aYCD0o4o73

"Je bent misschien wel de eerste minister van Justitie, ter wereld, die dit met dit doel doet", zo merkte een tafelgenoot in de studio op.

Eerder deze week knipten tientallen Franse acteurs en zangeressen al een stuk van hun haar af, als steunbetuiging aan de actievoerders in Iran. De Zweedse europarlementariër Al-Sahani deed hetzelfde in het Europarlement in Straatsburg.

Moraalpolitie

Deze manier van demonstreren komt voort uit de straatprotesten in Iran, waar veel vrouwen de afgelopen weken demonstratief hun haar afknipten. Ze protesteren daarmee tegen de hardhandige moraalpolitie in hun land. De directe aanleiding voor deze protesten is de dood van de jonge vrouw Mahsa Amini. Zij kwam vorige maand om het leven nadat ze in Iran was opgepakt omdat ze haar sluier 'niet correct' droeg: er was haar te zien. Ze werd opgepakt door de moraalpolitie en zou daarna volgens getuigen zijn mishandeld.

Bij de betogingen die het land sindsdien in hun greep houden, treedt de Iraanse politie hard op. Er zijn de afgelopen weken vele tientallen doden gevallen tijdens de protesten.