Noppert raakt na drie gemiste matchdarts de weg kwijt op World Grand Prix

Michael van Gerwen is nu de enige overgebleven Nederlander in het toernooi, dat vrijdag vervolgd wordt met de vier kwartfinales.

Danny Noppert is op dramatische wijze uitgeschakeld tijdens de World Grand Prix. De Friese darter kreeg drie matchdarts voor een kwartfinaleplaats, maar liet Nathan Aspinall ontsnappen (2-3).

Noppert leek over stalen zenuwen te beschikken, zeker bij de spannende ontknopingen van de eerste twee sets. Waar Aspinall bij 2-2 in legs drie kansen liet liggen op dubbel-één om het eerste bedrijf uit te gooien, had Noppert aan één pijl op de dubbel-twaalf genoeg.

Nadat Noppert een pijl voor de tweede set had gemist, leek Aspinall aan een serieuze poging begonnen om de wedstrijd te laten kantelen. Maar ook nu zette Noppert op een cruciaal moment aan in de beslissende leg, met een 180'er en daarna een finish op de dubbel-zes.

Haperingen bij Noppert

Een paar haperingen in de derde set kwamen Noppert duur te staan en ook de vierde leverde hij in toen Aspinall een tandje bijschakelde. Met 104 tekende de Engelsman daarin voor de hoogste finish van de wedstrijd.

Toch leek Noppert op tijd orde op zaken te stellen in de beslissende set, met een voorsprong van 2-0 in legs en drie pijlen om het duel te beslissen. Maar daarna ging het van kwaad tot erger.

Aan het begin van de beslissende leg lukte het Noppert pas met zijn dertiende (!) pijl een dubbel te gooien, wat op dit toernooi nodig is voordat er punten worden toegekend. Aspinall gooide de partij tegen de gefrustreerde Noppert intussen op zijn dooie akkertje uit.