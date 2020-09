Bernal beseft dat Tour verloren is: 'Lichaam wilde niet, ik ontplofte gewoon'

Gedesillusioneerde Bernal: 'Mijn lichaam wilde niet meer, ik ontplofte gewoon' - NOS

Het zou een tweestrijd worden tussen drie kopmannen van Jumbo-Visma en drie van Ineos. Tot aan Parijs zouden ze elkaar het vuur aan de schenen leggen. Maar na twee weken Tour de France is van een duel tussen beide ploegen geen moment sprake geweest. Drie van de zes beoogd kopmannen stonden niet eens aan de start in Nice. Steven Kruijswijk (Jumbo) moest verstek laten gaan omdat hij door een val in de Dauphiné een breuk in zijn schouder had opgelopen, Chris Froome en Geraint Thomas (Ineos) omdat ze niet de vorm hadden om in de Tour van waarde te zijn voor hun ploeg. En terwijl Primoz Roglic optimaal profiteert van het kopwerk van Tom Dumoulin, slaagt Bernal er met zijn Ineos-knechten niet in een vuist te maken. De regerend Tourwinnaar kan een nieuwe eindzege uit zijn hoofd zetten. De Colombiaan verloor in de bergetappe naar de Grand Colombier meer dan zeven minuten.

Egan Bernal in de problemen in het wiel van Michal Kwiatkowski - AFP

"Ik merkte dat m'n lijf me niet kon geven wat ik ervan vroeg", reageerde een gedesillusioneerde Bernal (23). "Eerder kon dat nog wel, maar vandaag niet. Ik leek een grens te bereiken, ik kon er niks extra's uit persen." Bernal moest al in de eerste kilometers van de slotklim lossen uit de favorietengroep, toen Wout van Aert namens Jumbo-Visma de teugels stevig in handen had. "Ik wilde wel dieper gaan, maar mijn lichaam wilde niet. Dat is een heel gek gevoel. Je denkt: kan ik op dit moment nou echt niet meer dan dit? Dan zet je nog eens aan en voel je dat je lichaam echt niet wil. Ik ontplofte gewoon." Bekijk hieronder de samenvatting van de etappe:

Dumoulin zag Bernal de hele etappe ploeteren. "Hij had het al zwaar op de eerste klim van de dag, daar hing hij op de top aan het staartje. Maar we dachten: we zien het wel, het kan ook een spel zijn. Maar het was geen spel." Bernal: "Het leek alsof ik daar al leeg was, maar het lukte me om me daaroverheen te zetten. Maar op die laatste klim wist ik al dat ik moest lossen. Ik zat erdoorheen, voelde me helemaal leeg." Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann kreeg vanuit de ploegleidersauto dezelfde indruk van de Colombiaan. "Het was niet heel verrassend dat hij op de laatste klim gelost werd, maar op voorhand hadden we het natuurlijk niet verwacht."

Quote Je moet respect hebben voor de belangrijkste ronde van de wereld. Egan Bernal

Bernal begon de etappe nog als de nummer drie van het algemeen klassement. En hoewel hij niet zo sterk leek als een jaar geleden, bedroeg zijn achterstand op de gele trui slechts 59 seconden. Dat verschil is opgelopen naar 8 minuten en 25 seconden. 'Jammer voor onze tegenstander' Niermann: "Ik neem aan dat er iets aan de hand is, want dit is niet het niveau waarmee hij vorig jaar de Tour won. Het is heel jammer voor onze tegenstander Team Ineos. Maar wij hebben Bernal liever op zes minuten dan op vijftig seconden." Bekijk hier de reacties van Niermann en Dumoulin: