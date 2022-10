'Iraanse overheid dwong familie te liegen over lot van gestorven 16-jarig meisje'

De familie van een 16-jarig meisje dat in september om het leven kwam, nadat ze zou zijn gevolgd door de Iraanse politie werd door de overheid gedwongen te liegen over haar dood. Dat zegt een bekende van de familie tegen de BBC.

Nika Shakarami verdween 20 september in Teheran nadat zij mogelijk had meegedaan aan een protest naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Shakarami liet naar verluidt een vriendin weten dat ze achtervolgd werd door de politie. Op sociale media werd de vermissing veelvuldig gedeeld en riep de familie op tot duidelijkheid.

De familie kwam er tien dagen later achter dat het lichaam van Shakarami in het mortuarium van een gevangeniscomplex lag. Op de staatstelevisie zei een tante van het meisje dat Nika om het leven was gekomen na een val van een gebouw.

'Geslagen met een hard object'

De tante had eerder tegen media gezegd dat de familie in het mortuarium het gezicht van Shakarami slechts een paar seconden mocht zien en dat de rest van haar lichaam niet werd getoond. Kort daarna werd de tante gearresteerd en verscheen de video van haar op de staatstelevisie. Ook een hoge regeringsfunctionaris zei op de staatstelevisie dat het meisje omkwam door verwondingen nadat ze waarschijnlijk van een gebouw was afgeduwd of gevallen.

De BBC zegt in het bezit te zijn van een document van een lijkschouwer waarin staat dat Nika stierf door "meerdere verwondingen die ze opliep na geslagen te zijn met een hard voorwerp".

Het lichaam van het meisje werd overgebracht naar het geboortedorp van haar vader, maar zou later door de Iraanse geheime dienst zijn verplaatst en begraven op zo'n 40 kilometer van het geboortedorp.

Onrust in Iran houdt aan

Het is sinds de dood van de 22-jarige Amini op 16 september onrustig in Iran. De vrouw werd gearresteerd door de religieuze politie omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Volgens ooggetuigen werd zij na haar arrestatie mishandeld. Zij stierf na drie dagen in coma gelegen te hebben.

Op meerdere plekken wordt gedemonstreerd tegen het regime en doen demonstrerende vrouwen hun hoofddoeken af. Volgens een Iraanse mensenrechtenorganisatie zijn inmiddels al meer dan 150 mensen gedood bij de protesten. Op veel plekken in de wereld gaan Iraniërs de straat op om te demonstreren. Zaterdag staat een grote demonstratie gepland op het Malieveld in Den Haag.