Feyenoord geeft 2-0 voorsprong weg bij Midtjylland en speelt gelijk

Feyenoord heeft na een 2-0 voorsprong bij rust met 2-2 gelijkgespeeld bij FC Midtjylland in de Europa League. In dezelfde groep F speelden Sturm Graz en Lazio eerder op donderdag met 0-0 gelijk.

Op slag van rust bood de VAR Feyenoord voor de tweede keer de helpende hand. Orkun Kökcu had een vrije trap op de arm van FC Midtjylland-speler Evander geschoten en de VAR zag daarin een handsbal en daarmee een strafschop. Kökcu schoot de penalty via doelman Jonas Lössl raak.

Toen Szymanski bij zijn tweede doelpoging wel het net vond, leek de goal vanwege buitenspel te worden afgekeurd vanwege buitenspel voor Danilo in de voorafgaande aanval. De VAR oordeelde echter dat het een geldig doelpunt was: 0-1.

De ploeg van coach Arne Slot begon sterk in de MCH Arena in Herning, na 14 seconden waagde Sebastian Szymanski al zijn eerste doelpoging. Hij miste. Ook de thuisploeg liet zich gelden. De Denen zetten de Rotterdammers vroeg vast en maakten opbouwen moeilijk. Met een vrije trap raakte Gustav Isaksen bovendien de lat.

Met een 2-0 voorsprong ging Feyenoord met een goed gevoel de rust in. De enige zorg was de blessure van aanvaller Oussama Idrissi, die na 32 minuten hinkend het veld had verlaten en was vervangen door Alireza Jahanbakhsh.

Comeback Midtjylland na rust

De aansluitingstreffer van FC Midtjylland liet in de tweede helft niet lang op zich wachten. Gustav Isaksen volleerde de Denen in de 54ste minuut terug in de wedstrijd. Feyenoord, dat ook Kökcü met pijntjes naar de kant zag gaan, bleef daarna geconcentreerd en leek stand te houden.

De druk nam echter toe en in de slotfase bezweek Feyenoord. Met een vrije trap van Pione Sisto op de lat waren de Denen al dicht bij de gelijkmaker en in de 85ste minuut was het raak. De ene Braziliaan Evander zette voor en de andere Braziliaan Juninho scoorde: 2-2.