AZ al bijna zeker van overwintering na doelpuntrijke zege op kampioen Cyprus

Het moet gek lopen, wil AZ niet overwinteren in Europa. Ook het derde duel in de Conference League werd gewonnen. Na de thuiszege op Apollon Limassol (3-2) gaan de Alkmaarders comfortabel aan de leiding in de groep. Het is niet echt een poule waar de vonken vanaf spatten, met ook SK Dnipro-1 en FC Vaduz. Maar keurig wint AZ zijn wedstrijdjes, want de groepswinnaar mag een tussenronde met Europa League-afvallers overslaan en gaat direct door naar de achtste finales.

De volgende speelronde is donderdag 13 oktober - NOS

Echt makkelijk ging het niet, want AZ verspeelde tot twee keer toe een voorsprong. Zowel na een treffer van Jens Odgaard als eentje van Dani de Wit werd het snel weer gelijk. Uiteindelijk kwam Jesper Karlsson van de bank om orde op zaken te stellen en dat deed hij vlak voor tijd met een rake kopbal. Odgaard helemaal vrij AZ leek met zijn gedachten meer bij het verdedigen van de koppositie in de eredivisie, dan die in groep E van het derde Europese toernooi. Maar ook de tegenstander was er in de openingsfase niet helemaal bij, toen Odgaard over het hoofd werd gezien en binnen het strafschopgebied vrij mocht uithalen (1-0). Drie minuten later maakte een oude eredivisie-bekende gelijk. Patrick Joosten (die bij NEC, FC Utrecht, VVV-Venlo, SC Cambuur, Sparta en FC Groningen voetbalde) liep een van richting veranderde voorzet binnen voor zijn nieuwe club.

Dani de Wit schiet de 2-1 binnen - Pro Shots