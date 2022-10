Biden verleent gratie aan veroordeelden voor marihuanabezit

President Biden verleent gratie aan iedereen die ooit een federale veroordeling heeft gekregen voor het in bezit hebben van marihuana. Volgens de Amerikaanse regering gaat het om duizenden Amerikanen. Daarmee lost Biden een campagnebelofte in en maakt hij tevens een eerste stap in de richting van de decriminalisering van marihuana.

"Mensen naar de gevangenis sturen voor het bezit van marihuana heeft te veel levens overhoop gegooid en mensen zijn opgesloten voor gedrag dat in veel staten niet langer verboden is", zei hij in een verklaring. Die mensen kregen een strafblad waardoor ze moeilijker een baan, huisvesting of onderwijs konden krijgen.

Ook werden volgens Biden bruine en zwarte mensen veel vaker veroordeeld voor marihuanabezit dan witte mensen. Momenteel zit er volgens het Witte Huis niemand in een federale gevangenis voor het in bezit hebben van marihuana.