NS-directeur waarschuwt voor verdere afschaling dienstregeling

NS-directeur Groenewegen heeft het NS-personeel in een interne videoboodschap gewaarschuwd dat de dienstregeling mogelijk verder ingeperkt moet worden. De reden is het personeelstekort. "De rek is eruit. Het werk drukt steeds zwaarder op een steeds kleinere groep. Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval."

Groenwegen zegt dat "met man en macht" geprobeerd wordt om het personeelstekort terug te dringen. Er worden voor 2200 functies mensen gezocht op een totaal van 20.000 banen. Het gat kan volgens Groenewegen niet door harder werken van het huidige personeel worden opgelost.

"Als we zo doorgaan moeten we misschien besluiten om onze dienstregeling nog verder af te schalen", zegt Groenewegen. Daarmee bedoelt hij nog verder dan in augustus was aangekondigd. Toen werd gezegd dat in de nieuwe dienstregeling, die in december ingaat, 10 procent minder treinen rijden dan in 2019, voor de coronatijd.

Meer bedreigingen

Groenwegen maakt zich ook zorgen over andere bedreigingen. Het ministerie van Infrastructuur maakte maandag de voorwaarden bekend waaronder NS vanaf 2025 treinen mag laten rijden. Daarin staat dat het kabinet internationale bestemmingen zoals Berlijn, Frankfurt, Londen en Parijs aan andere partijen wil gunnen en "de optie openhouden om nog meer binnenlandse lijnen van ons hoofdrailnet af te knippen", aldus Groenewegen.

Groenewegen weigert te geloven dat Brussel dit van Nederland eist. Denk niet dat andere landen in Europa de oren laten hangen naar Brussel. "In Zweden is het aanbesteden gestopt", zegt hij. "En ook in Frankrijk en Brussel zijn het de nationale spoorwegen die de treinen mogen rijden."