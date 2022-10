Van Nistelrooij ziet Vertessen en denkt aan vroeger: 'Ja, ik ben trots'

Een bijzonder moment tijdens de persconferentie na afloop van het Europa League-duel tussen FC Zürich en PSV (1-5). Yorbe Vertessen had de pers te woord gestaan na zijn twee goals en terwijl de Belg wegliep, keek Ruud van Nistelrooij hem na. "Dit is een mooi moment", zei de coach.

"Ik denk terug aan de tijd bij Onder 19 (van PSV, red.) waarin ik met hem samenwerkte", ging Van Nistelrooij verder. "Nu hebben we hier samen succes. Ik ben trots, ja. Hoe we in de jeugd samen hebben gewerkt, in stappen hebben toegewerkt naar het eerste. Nu staan we met deze jongens, ook met Ismael Saibari, op het veld in de Europa League."