Volleybalsters strijdend ten onder in zinderend WK-duel met China

De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK net niet voor een stunt kunnen zorgen tegen topland China. In een spectaculaire en spannende wedstrijd van de tweede ronde was China in Rotterdam met 3-2 te sterk. Nederland zal in ieder geval de twee resterende wedstrijden in de poule, tegen Brazilië en Japan, moeten winnen om uitzicht te houden op de kwartfinales. De beste vier teams uit de groep plaatsen zich daarvoor.

Nederland begon ijzersterk, in tegenstelling tot de vorige wedstrijden waarin Oranje telkens stroef van start ging. De ploeg serveerde goed, verdedigde met man en macht en bewaarde de rust in de aanval. Aanvankelijk scoorden Nika Daalderop en Elles Dambrink erop los en in de slotfase van de eerste set leidde Anne Buijs Oranje naar de setwinst: 25-22.

De volleybalsters juichen na een punt tegen China - ANP

Ook in de tweede set hield Nederland het bijzonder hoge niveau aanvankelijk vast. Oranje kwam van een 6-10 achterstand terug tot 10-10. Spelverdeler Britt Bongaerts maakte optimaal gebruik van de vele aanvallende opties (Daalderop, Dambrink, Juliët Lohuis, Buijs en Eline Timmerman) en Nederland bleef bij tot 20-20. Enkele foutjes in de slotfase deden Oranje toch de das om: 21-25. De derde set was er één om snel te vergeten voor de Nederlandse vrouwen. China - winnaar van WK-zilver in 2014, olympisch goud in 2016 en WK-brons in 2018 - bleef op topniveau spelen, nam snel een ruime voorsprong en Oranje liet de wedstrijd uit zijn vingers glippen. Zonder één blokpunt te maken ging de set met 15-25 verloren. Comeback Oranje Het zag er even somber uit, maar Nederland herpakte zich in het sfeervolle Ahoy, met opvallend veel Chinezen en de Oranje-voetbalsters op de tribune. Tot 4-4 ging het gelijk op, daarna sloeg het defensief ineens weer sterke Oranje een gaatje en dat werd niet meer weggegeven. Na een smash van uitblinkster Daalderop en een service in het net van Li Yingying was de set met 25-18 binnen.

Vrijdag tegen Brazilië De volgende wedstrijd van Nederland op het WK is vrijdagavond het duel met Brazilië. De wedstrijd begint om 20.15 uur in Rotterdam. Op NOS.nl en in de NOS-app laten we snel na afloop een samenvatting en interviews zien van het duel en op NPO 1 is er een extra volleybaluitzending om 00.05 uur op NPO 1.

In de beslissende vijfde set ontliepen beide ploegen elkaar aanvankelijk ook niet veel, maar bij een voorsprong van 6-5 kon China na een reeks slordigheden van Nederland vijf punten op rij bijschrijven. Dat gat wisten de volleybalsters niet meer te dichten. Oranje werkte nog wel twee matchpoints weg, maar het derde was raak en China won met 15-12.

Selinger trots, Schoot ziet kans tegen Brazilië Bondscoach Selinger was ondanks de nederlaag trots op zijn speelsters: "Het was een schitterende wedstrijd. Onze verdediging was ongelooflijk, we hebben met passie en ons hart gespeeld. De teleurstelling overheerst, maar ik zie als coach de positieve kanten."