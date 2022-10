'Even tot hier' wint Gouden Televizier-Ring, ook #BOOS en Tim Hofman in de prijzen

Even tot hier heeft de Gouden Televizier-Ring gewonnen, de belangrijkste prijs die tijdens het Gouden Televizier-Ring gala wordt uitgereikt.

Tijdens de live-uitzending vanuit Carré kon er online en telefonisch worden gestemd. Het programma won met 70 procent van de stemmen. Andere kanshebbers waren de Bevers en Het Jachtseizoen.

In Even tot hier, het programma van cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe, wordt op satirische wijze het nieuws van de week doorgenomen. Vaste onderdelen zijn onder meer een scherm met post-its dat de presentatoren gebruiken en een nieuwsparodie op een bekende Nederlandse hit die wordt vertolkt door de originele artiest.

Eerste keer één categorie voor presentator en presentatrice

Voor het eerst was er geen aparte prijs voor vrouwelijke en mannelijke presentatoren. De prijs voor beste presentator ging naar Tim Hofman, die op televisie onder meer het programma Over Mijn Lijk presenteert waarin ongeneeslijk zieke jongeren worden gevolgd.

Hofman viel ook in de prijzen met zijn programma #BOOS, dat De Televizier-Ster Impact won voor de onthullingen die het programma deed over het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De prijs is in het leven geroepen voor een programma, interview of documentaire die volgens de organisatie "een gevoelige snaar bij het publiek raakt" of "tot een discussie leidt die de Nederlandse samenleving vooruithelpt".

Hofman droeg de prijs in zijn dankwoord op aan "iedereen die bij ons durfde te spreken" over de misstanden bij The Voice.

De Televizier-Ster voor beste acteur of actrice was voor Frank Lammers. De acteur speelde onder meer de rol van drugsbaron Ferry Bouman in de Netflix-serie Undercover. Hij was vorig jaar ook genomineerd, maar verloor toen van Elise Schaap die zijn vrouw in de serie speelt. De prijs voor grootste talent ging naar Soy Kroon.

De Televizier-Ster Jeugd ging naar Hallo, ik heb kanker, waarin tieners worden gevolgd die met de ziekte leven. De ster voor Online Videoserie werd gewonnen door Open Kaart, een interviewreeks van presentator Robbert Rodenburg.