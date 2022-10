Russen in ingelijfde gebieden: van twijfelachtig allooi en geen uitblinkers

Op het annexatiefeestje in het Kremlin vorige week stonden vier lokale vertegenwoordigers uit de regio's Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson voor een zaal vol applaudisserende Poetin-getrouwen. Ze mochten komen opdraven om de wereld te laten zien dat de regio's zich uit vrije wil bij Rusland voegden. Zoals buitenlandminister Lavrov het formuleerde: "We willen dat Oekraïeners zelf beslissen hoe ze verder willen." Hoezeer de feiten dit Kremlin-beeld onderuithalen, blijkt ook weer uit onderzoek van Jekaterina Reznikova op de website van het onafhankelijke Russisch journalistencollectief project.media. Ze heeft berekend dat 90 procent van de ambtenaren en bestuurders die na de invasie in de vier regio's zijn aangesteld uit Rusland komen. "Moskou bereidde vanaf het allereerste moment de annexatie voor", concludeert Reznikova. Ze stelde de biografieën op van ruim honderd bestuurders en ambtenaren. Samen geven die een goed beeld van hoe de gebieden onder de Russen bestuurd worden. Vooral Russen De lokale regeringen van die regio's bestaan bij elkaar uit 36 bestuurders. Slechts drie van hen zijn oorspronkelijk ingezetenen van Oekraïne, ontdekte ze. En van de 49 door Reznikova onderzochte lokale burgemeesters waren er slechts vijf al voor de invasie in functie. "Een derde heeft de 'School van Gouverneurs' of het 'Leiders van Rusland-concours' doorlopen", zegt Reznikova per telefoon. Deze onderwijsprogramma's voor loyale ambtenaren zijn het initiatief van Sergej Kirijenko, de plaatsvervangende stafchef in het Kremlin. Hij is direct na de invasie door Poetin aangesteld als 'Curator van de bevrijde gebieden'. Reznikova: "Kirijenko is er op gebrand te laten zien dat de integratie van die regio's in Ruslands bestuurlijk systeem bij hem in goede handen is." Deze Oekraïense gebieden worden door Rusland geannexeerd:

De rest van het ambtenarenbestand wordt gevormd door de middenkaders uit de provincie of van de ministeries in Moskou. "Daar zitten geen uitblinkers tussen, of bestuurders met noemenswaardige verdiensten", stelt Reznikova. Opvallend genoeg gaan deze ambtenaren er dikwijls in rang op achteruit. Maar ze verdienen goed en willen met de overstap vooral ook hun loyaliteit aan Poetin en de oorlog laten zien. De functie in de buitengebieden biedt carrièreperspectieven, met een positie in Moskou als einddoel. "Sommigen zijn niet van onbesproken gedrag", zegt Reznikova. "Lokale bestuurders die voor corruptie zijn veroordeeld kunnen ver weg van huis hun reputatie weer wat opvijzelen." Militair schrikbewind De aanstelling van al deze Russen in het veroverd deel van Oekraïne dient volgens Reznikova eigenlijk maar één doel: de lokale bevolking ervan te doordringen dat Rusland niet van plan is ooit nog weg te gaan. De werkelijke macht in de geannexeerde gebieden ligt bij de commandanten van het Russische leger. Zij voeren een militair schrikbewind en drukken hardhandig afwijkende geluiden en elke vorm van verzet de kop in. De commandanten opereren onder hun 'nom de guerre'. Zo is er een 'Mozes' en ook een 'Adelaar'. De commandanten geven leiding aan speciaal gevormde Militair-Burgelijke Administraties. Die bestaan uit lokale Oekraïners, vaak met een achtergrond in het (sovjet)leger of bij de veiligheidsdiensten. Hun taak is er vooral op gericht de lokale bevolking voor het Russische bewind te winnen. President Poetin tekende de annexatiedocumenten met de door Rusland geïnstalleerde leiders van die regio's, Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja:

De Russische president tekende de documenten samen met de door Rusland geïnstalleerde leiders van die regio's, Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja.