Rutte tevreden over startbijeenkomst EPG, want 'heel Europa is verenigd'

"Het was echt een goede bijeenkomst", zei premier Rutte aan het begin van de avond. "De belangrijkste boodschap naar Rusland is dat we hier verenigd zijn. Hij hoopt dat Poetin zich realiseert dat hij alleen staat. "Dat alleen nog Belarus aan zijn kant staat en dat heel Europa verenigd is in deze strijd."

De startbijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG) in Praag heeft geen concrete afspraken opgeleverd. Dat was ook niet de verwachting. Dat het lukte om staatshoofden en regeringsleiders van 27 EU-landen en 17 andere Europese landen bijeen te krijgen wordt al als een succes gezien, vooral omdat ze eensgezind waren in de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne.

Ook hoopt hij dat de bijeenkomst tot een gezamenlijke bestrijding van de energiecrisis zal leiden. "We hebben met elkaar vastgesteld dat het onze gezamenlijke doel is om ervoor te zorgen dat die gasprijzen naar beneden gaan. Als we in de EU verder praten over maatregelen om dat te bereiken is dat iets dat we met de 44 voor elkaar moeten krijgen. Het is ontzettend belangrijk, ook naar de markten, dat Europa breder dan alleen de 27 zeer verenigd is om die idioot hoge gasprijs naar beneden te krijgen."

Het initiatief voor de bijeenkomst kwam van de Franse president Macron. "We leven in dezelfde regio met vaak dezelfde geschiedenis en het is onze opdracht om samen aan onze toekomst te werken."

Rusland en Belarus waren niet aanwezig

Rusland was niet uitgenodigd, Ruslands bondgenoot Belarus evenmin. Oekraïne was er wel. De Oekraïense premier was zelf in Praag, president Zelensky sprak de deelnemers per video toe. Als Oekraïne de oorlog wint, kan Rusland niet oprukken naar Praag of Warschau, zei hij. "Door ons te helpen, helpen jullie jezelf."

Hoe de EPG zich in de toekomst zal ontwikkelen is onduidelijk. De Britse premier Truss wil niet dat het een vrijblijvende praatgroep wordt. Ze verlangt in de toekomst concrete afspraken op het gebied van veiligheid, energie en migratiepolitiek en wil ook dat de landen die geen lid zijn van de EU een belangrijke stem in de besluiten hebben.