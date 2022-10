United boekt moeizame zege in Nicosia dankzij gouden wissels Ten Hag

Manchester United heeft zijn derde groepswedstrijd in de Europa League bij Omonia Nicosia met veel moeite gewonnen. Het werd 3-2 voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, die een gelukkige hand had met zijn wissels.

Ten Hag, die afgelopen weekeinde met United nog een pak op de broek kreeg van stadgenoot Manchester City, had een basisplaats ingeruimd voor Cristiano Ronaldo en in de verdediging was Tyrell Malacia van de partij. Het eerste half uur was het eenrichtingsverkeer in Nicosia en was het klassenverschil groot.

United kreeg kansen, onder meer via Ronaldo en Antony, maar de goal viel aan de andere kant. Omonia was nog nauwelijks over de middenlijn geweest toen Malacia na ruim een half uur balverlies leed en drie Cyprioten op doelman David De Gea afstormden. De Iraniër Karim Ansarifard joeg de bal vervolgens tegen de touwen.