Onderzoek naar mogelijke rol Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Was de Belgische seriemoordenaar en kinderverkrachter Marc Dutroux betrokken bij de verdwijning van de studente Tanja Groen in 1993 in Maastricht? De Limburger meldt dat dit momenteel door politie en justitie in Nederland en België onderzocht. Nederland heeft volgens De Limburger een rechtshulpverzoek ingediend in België, waarin gevraagd wordt het onbekende vrouwelijke DNA dat is gevonden in huizen en bestelauto's van Dutroux te vergelijken met dat van Groen. Het OM Maastricht bevestigt het onderzoek aan de NOS en zegt dat het wordt gedaan om alle scenario's uit te sluiten met betrekking tot de verdwijning van de studente. In de jaren negentig is al eens onderzocht of Dutroux iets te maken had met de verdwijning van Tanja Groen. Dat leverde niets op. Vorig jaar werd door Peter R. de Vries tot het Jaar van Tanja Groen uitgeroepen. Dat jaar vol met zoekacties, zoals bijvoorbeeld op de Strabrechtse heide, is 23 juni geëindigd. "Als politie en OM hebben we daarna gezegd dat we alle scenario's die we momenteel kennen uitlopen en daar is dit er één van." De zaak Dutroux is een van de grootste trauma's van België. Kijk hieronder naar een overzicht van de zaak.

In oktober 1996 gaan zo'n 300.000 Belgen de straat op voor de Witte Mars om de zes slachtoffers van Marc Dutroux te herdenken. Hij sloot in totaal zes meisjes tussen de 9 en 19 op in zijn kelder, vier van hen overleefden dat niet. - NOS