PSV vindt in FC Zürich gewillig slachtoffer om vertrouwen te herwinnen (1-5)

PSV heeft met een eclatante 5-1 overwinning bij FC Zürich in de groepsfase van de Europa League de nare smaak van de blamage bij SC Cambuur (3-0 verlies) een beetje weggespoeld. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij. Na de afgang in Leeuwarden zocht PSV in Zwitserland naar eerherstel. Van Nistelrooij koos met Yorbe Vertessen in plaats Guus Til voor een echte spits en met André Ramalho en Phillipp Mwene ten koste van Jordan Teze en Jarrad Branthwaite voor een andere verdediging. FC Zürich staat momenteel zonder zege troosteloos onderaan in de Zwitserse competitie, terwijl het vorig seizoen nog kampioen werd. Dat bood perspectief voor PSV om het broze vertrouwen wat op te vijzelen. En inderdaad, FC Zürich was precies wat PSV nodig had. Vertessen opent het bal In de eerste minuten sneden Xavi Simons en Cody Gakpo al met gemak door de defensie van de thuisploeg en in de tiende minuut was het raak. Armando Obispo stuurde Vertessen de diepte in en de Belg rondde met links af.

Even later stuurde Vertessen na balverlies van Mirlind Kryeziu juist zichzelf de diepte in. En na een sprint van eigen helft plaatste de razendsnelle aanvaller de bal nu met binnenkant rechts in de hoek. Cody Gakpo schoot PSV naar 0-3 en na een combinatie met Gakpo tekende Xavi Simons nog voor rust voor zijn eerste Europese doelpunt. Op slag van rust was Tosin Aiyegun dicht bij een doelpunt voor Zürich, maar van dichtbij ging zijn inzet over. Met Teze voor Obispo begon PSV niet overtuigend aan de tweede helft, maar Gakpo toonde andermaal zijn klasse en knalde zijn team naar 0-5.

Voor Gakpo was het zijn 15de Europeese goal voor PSV, evenveel als clublegende Romário.